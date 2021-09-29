旅日作家老侯：台灣把「物化」看太嚴重　在日本女人就該像女人

▲旅日作家認為，台灣對於「物化女性」的議題是否看得太嚴重，引發網友討論。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者林彥臣／綜合報導

台灣近年在性別平權的議題上，已經跟上國際的腳步，不過旅日的台籍作家「老侯」則在臉書發文表示，「物化女性」這個概念在台灣談得特別多，甚至到了動輒得咎的地步，台灣是不是把「物化」看得太嚴重了？相關發文引發許多網友的討論。

老侯發文表示，不知怎地，「物化女性」，這個概念在台灣談得特別多，甚至到了動輒得咎的地步，但在日本幾乎沒聽過，連該怎麼翻譯都不知道。

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老侯指出，無論怎麼看，如果「物化女性」真成了社會問題，日本顯然是重災區。在日本，「女人就該像個女人」的概念，無處不在，如果男性朋友還在憧憬理想中「賢淑、端莊、溫柔」的女性典型(「物化女性」)，日本仍是理想去處。儘管近幾年也變了不少。

▲老侯認為，日本能有許多男性眼中賢淑、端莊、溫柔的女性典型。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）。



老侯舉例，「剛剛美女同事Kiyomi發訊息需要我幫忙，句尾加了一個『小貓』圖案。可愛、可惡....不幫不行！不幫不是男人！」

老侯說，女人因物化（裝可愛）而得利，男人也因物化（逞英雄）而挺身，台灣是不是把「物化」看得太嚴重了？

網友對老侯的發文留言表示，「這是吃西方左派的口水，所以反而是日本脫離潮流」、「臺灣的女權團體不都是綠色側翼嗎！」、「台灣其實就是只准物化男性，有聽過『工具人』嗎？ 」、「這就是日本暫且還難以有女總理的原因」、「似乎是西方左膠的概念，而日本剛好是被西方左膠荼毒最少，也是反抗最激烈的地方」。

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