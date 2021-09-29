挖眼男「曾挖黃狗眼+狠咬」害牠慘死　村民怕到連署：別再放出來

▲楊男曾咬死狗，村民替他取「咬狗」綽號 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏東高樹鄉新南勢超商26日發生一起駭人案件！一名男子因不滿20多歲潘姓女店員提醒戴好口罩，竟失控徒手強挖潘女眼睛，造成潘女可能失明。事後這名男子的黑歷史也隨之被挖出，他過去多次傷人，更曾經「挖狗眼、咬死狗」，誇張行徑令人咋舌。

警方了解，50歲楊姓男子，於10多年前不知原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌。

▲楊男今年6月30日持菜刀莫名其妙砍傷71歲的獨居老婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

村民回憶，楊男10多年前就曾因遭到秋田犬攻擊，不僅挖狗眼還狠咬，造成狗狗慘死，村民後來就私下為他取了「咬狗耶」的綽號。對此，村民也嚇得直喊，希望他不要再出來，「因為不知道下一個受害者是誰」，目前更因此發動連署。

事件曝光後，屏東地檢署表示，此案雖尚未移送地檢署偵辦，但檢方已通知警方應密切掌握被告後續治療情形，若經醫院評估可出院時，隨即通知檢方。承辦檢察官將積極指揮警方對被告依法妥適處置，若有事實足認被告有羈押之理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。