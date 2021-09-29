婆婆狂催生3胎「萬一死掉...分散風險啦」　媳氣炸：老娘還在孕吐

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友還在懷第一胎時，就被婆婆言語轟炸，希望她坐完月子繼續生，甚至口無遮攔地說「要分散風險啦！只生一個，萬一死掉就沒小孩了。」一席話讓她錯愕又憤怒，很想回嗆對方「為什麼要咒我的孩子啊王八蛋！」

女網友在「靠北婆婆2.0」怒道，「我就是只想生一個，婆婆是耳朵長包皮嗎？從我懷孕還在孕吐的時候，就在講說坐完月子快點接著生第二胎，是當拎鄒罵母豬？我連第一胎都還沒生出來是在催X小。」

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後來，在她坐月子的過程中，婆婆名義上拿中藥給她補身體，結果她一查，根本是「包生」的藥材，「我不管中藥有沒有用，但感覺就是很差，我剛生完小孩，下面撕裂傷、上面奶漲得不行，沒來關心我，只為了催我快點生下一胎？」

原po傻眼直呼，「婆婆逮到機會就要我生，還說再生兩個，這樣剛好一個顧小叔一個顧小姑。小姑跟小叔都一把年紀未婚，要我的孩子未來照顧他們、養他們，不然老了很可憐！我的孩子為什麼要去養別人啊？婆婆也說孩子的教育費用小叔他們會出，要我不用擔心，所以我現在就是生產工具人是嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在她強硬拒絕後，婆婆竟口無遮攔地說，「要分散風險啦，妳只生一個，萬一意外死掉就沒有小孩了，多生幾個，死了還有其他小孩。」

這番離譜言論惹怒她，「為什麼要咒我的孩子啊王八蛋！要生不會自己生嗎？莫名其妙的奇怪思想，小孩就是獨立個體，我生他不是要他養我或養其他什麼人，真的很討厭被催生，婆婆為什麼這麼討人厭！」

對此，網友們紛紛回應，「中藥還給她，跟她說～吃這麼好還包生，自己吃一吃生一生比較快啦」、「妳脾氣真好欸，這樣還不掀了她家屋頂」、「婆婆當初也是為了分散風險生3個嗎？那現在就讓小叔小姑自生自滅就好啦」、「好可怕的婆婆」、「叫巫婆去甲賽」、「給婆婆介紹個大爺，讓婆婆生看看」。