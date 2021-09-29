3年輕人爽領威力彩27億！彩券行老闆娘「一毛錢紅包都沒收到」

記者陳以昇／新北報導

台彩29日表示，於今年8月23日創下史上第3高、獎落新北市三峽「義忠興業社」的威力彩27億頭獎，幸運中獎人已經完成領獎，該獎為3人集資、且3人都是年輕人。對此，彩券行老闆娘表示，並不知道中獎人已經完成領獎，也沒有收到紅包。

▲三峽義忠興業社彩券行日前開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當初27億頭獎獎落三峽、且一人獨得引起外界廣泛討論，同時也質疑如果是用同一組號碼包牌800元，也就是第一區選號相同，但第二區買滿01到08，不可能只有中頭獎，還會中其他獎項，但根據台彩公佈資料，兩者並不相符。對此，台彩也解釋，，經比對彩券系統的投注資料，頭獎中獎彩券在第一區選了8組號碼，是自選，選號都不相同，並搭配第二區選號為01至08，但這個就不是每組號碼都包了01-08，這樣還是符合第二區包牌的定義。

另外，台彩29日也表示，幸運中獎人已經完成領獎，為3人集資一起購買，而稍早《ETtoday新媒體》記者詢問幸運開出頭獎號的彩券行，彩券行老闆娘則表示，並不知道27億已經被領走，而被問及這一個月生意是否有變好、是否有收到神秘大紅包等語，彩券行老闆娘則表示，並沒有收到紅包、生意也沒有特別變好，對3個年輕人也沒有特別印象。