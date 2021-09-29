經過後巷被問「要不要鬆一下」！他秒進去　身分曝光讓小姐驚呆了

▲阿桃招攬到喬裝成男客的警察。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名女子「阿桃」（化名）和女子「阿娟」（化名）同為某應召站成員，由阿桃進行攬客工作，每招攬到一個客人則可以獲得100到200元的報酬。未料，某次她在某次攬客時卻招攬到喬裝為男客的警察，當場遭查獲。對此，台北地院審理後，依法判阿桃2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，阿桃和阿娟都為該應召站成員，共同基於意圖使女子與他人為性交性為，而媒介以營利之犯意聯絡，由阿桃在某處後巷負責攬客工作，並將招攬到的客人帶到指定地點，交由阿娟媒介客人與小姐以每次1800元的代價從事性交易，而每招攬到一個客人，阿桃則可獲得100元到200元的傭金。

直到今年8月某日晚間，阿桃又在該處進行攬客，恰巧招攬到喬裝為男客的蔡姓員警，蔡員假意對性交易感興趣，經由阿桃帶往地點後，則立即表明身分進行調查，並確認該場所確定是性交易地點、性交易小姐身分等後，在經阿桃同意搜索後，隨即在對方身上扣得200元不法所得，並於該處查獲保險套一個、潤滑劑一條。

阿桃被捕後對於犯行坦承不諱，且又有現場、扣案物品照片、小姐之證詞等足以佐證，因此其犯嫌循勘認定。對此，法官認為，阿桃不思以正途賺取生活所需，卻從事媒介性交行為，以獲取不法利益，助長扭曲社會價值觀，念其坦承犯行之犯後態度，兼衡其高中畢業的智識程度、家庭經濟狀況貧寒等一切情狀後，依共同犯圖利媒介性交罪，判處她2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。