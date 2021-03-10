　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

停紅燈「手機螢幕亮5秒」挨罰3000元　駕駛回答5字仍慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子去年4月8日晚間6時許開車行經新竹市東大路三段與富美路路口，因為趁停等紅燈時使用手機，挨罰3000元罰鍰，他不滿提出行政訴訟。然而，新竹地院法官勘驗採證光碟影片，發現劉男第一時間並未否認使用手機，還回答「我看時間啦」，加上警員透過車窗看到手機螢幕亮起至少5秒鐘，最終不採信駕駛的說詞，裁定駁回。

開車「手機螢幕亮5秒」挨罰3000元，駕駛提告慘敗。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

劉男在判決書中主張，因為煞車時手機有些滑落，才會伸手把手機拿起來放正，並沒有使用，況且手機在移動或是收到訊息時，螢幕都會主動亮起，警員不能僅憑這一點就認定他違規，況且警員舉發時沒有戴口罩，也沒有保持1公尺以上的距離，他基於防疫考量，加上趕著要去上班，當下才沒有提出異議，後來遭開罰3000元，越想越不服氣，才會決定提出行政訴訟。

而交通部公路總局新竹區監理所認為，警員當時騎乘巡邏機車並停在劉男車輛旁邊，因為發現駕駛以手持方式使用手機，時間至少維持5秒鐘以上，還做出以手指操作手機的動作，手機螢幕也是亮起的狀態，這才上前攔停，告知違規事實並填記通知單，當時劉男還供稱是在看時間，這部分都有影像畫面可以佐證。

開車手機。（圖／免費圖庫picjumbo）

▲劉男辯稱是趁停紅燈時把手機放正，並沒有拿起來使用。（示意圖／取字免費圖庫picjumbo，與本案當事人無關）

新竹地院法官勘驗相關證據影片，發現警員全程都有戴口罩，劉男確實也有向警員供稱「我看時間啦」，接著雙方開始核對身分證字號、姓名、出生年月日等資料，光是現場的實際狀況，就與他自己的陳述不同。

法官接著指出，劉男面對警員告知「開車的時候不能手持手機，我看到你拿起（來）了」，以及手機螢幕亮起一事，皆沒有當場否認，考量到警員當時就在車輛旁邊，距離很近，就算隔著車窗，應該也足以看清楚車內的狀況，最終不採信駕駛的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

ET快訊
BMW、奧迪競速害死30歲華航副機師　判決結果出爐
江宏傑陷婚變傳停工《全明星》　真相曝光惹心疼
台中酒店妹慘遭5男蹂躪12hrs！逼裸舞再性侵：我們4個一起
王定宇顏若芳同居格局圖洩密　設計師：沒辦法分租的親密動線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！科技董座判決結果出爐

484心虛？高雄男偷拔發財龜6腳＋1尾巴　「擲筊」後下手全都錄

我逃個屁啊！怕酒測不過上演警匪追逐：沒超標呆了　趴地吃12罰單

大媽公車上無罩講電話20分鐘　司機停車報警！結果2乘客挨告

姪子戀上「18禁」4探網路「桃花源」　情慾秘密因這事姑姑共患難

雲林私立幼稚園傳虐童「睡壁櫃」　校方含淚喊冤：孩子鑽進去玩

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭　再訂麵「要等35天」高興業者生意興隆

停紅燈「手機螢幕亮5秒」挨罰3000元　駕駛回答5字仍慘輸

臉書正妹教投資撇步　大叔喜孜孜匯款...行員一句話點醒他

喵星人遭撞瀕死　3波麗士鐵漢抱起急送動物醫院…結局令人心碎

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！科技董座判決結果出爐

484心虛？高雄男偷拔發財龜6腳＋1尾巴　「擲筊」後下手全都錄

我逃個屁啊！怕酒測不過上演警匪追逐：沒超標呆了　趴地吃12罰單

大媽公車上無罩講電話20分鐘　司機停車報警！結果2乘客挨告

姪子戀上「18禁」4探網路「桃花源」　情慾秘密因這事姑姑共患難

雲林私立幼稚園傳虐童「睡壁櫃」　校方含淚喊冤：孩子鑽進去玩

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭　再訂麵「要等35天」高興業者生意興隆

停紅燈「手機螢幕亮5秒」挨罰3000元　駕駛回答5字仍慘輸

臉書正妹教投資撇步　大叔喜孜孜匯款...行員一句話點醒他

喵星人遭撞瀕死　3波麗士鐵漢抱起急送動物醫院…結局令人心碎

曾之喬變「耳下3公分」新造型狂飄仙氣！ 招牌長髮消失…全網驚艷

張奕拚開季6號先發　與能見篤史、增井浩俊等4人競爭

梅根專訪狂吸近5千萬人觀看！　CBS「這天」將重播

台積電沒站穩600元！電子權值股熄火　指數漲58點收15911點

311滿10年！　日本購買福島產品猶豫比例首低於1成

「珍惜長遠友誼」　外交部：誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台訪問

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！科技董座判決結果出爐

484心虛？高雄男偷拔發財龜6腳＋1尾巴　「擲筊」後下手全都錄

緬甸修女「下跪嗑頭」求放過　警下秒朝她身後開槍！示威者爆頭亡

《上流戰爭》金素妍竟會穿平價ZARA？韓妞搶穿「小香風外套」當貴婦

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

社會熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高雄男加油站廁所上吊亡　哥悲痛曝原因

台中酒店妹慘遭5男「蹂躪12hrs」！逼裸跳艷舞性侵

離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

惡狼逞慾5分鐘！北市名校女黑暗30年

採草莓遭撞！高雄男下車還被打斷鼻樑

更多熱門

相關新聞

拖欠5千多萬工程款！新竹地院聲明曝

拖欠5千多萬工程款！新竹地院聲明曝

蓋了5年的新竹地方法院啟用後，主驗官竟拿鎚子進行「打音法」驗收，發現瑕疵後要求營造商補強，但事後衍生出的5、6,000萬元工程款，至今仍未不肯支付而被承包商告上法院。新竹地院今（29）日發聲明稿澄清，目前該民事事件已在受理中，將靜待司法判決。

妻甜曬小王同款刺青　夫怒討百萬

妻甜曬小王同款刺青　夫怒討百萬

女協理救狗遭瓦斯爐打成腦震盪

女協理救狗遭瓦斯爐打成腦震盪

妻偷金飾落跑　花名冊一翻綠爆他

妻偷金飾落跑　花名冊一翻綠爆他

他闖牛郎店幫搶暗戀女　下秒誤殺同伴

他闖牛郎店幫搶暗戀女　下秒誤殺同伴

關鍵字：

新竹地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面