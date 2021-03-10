停紅燈「手機螢幕亮5秒」挨罰3000元　駕駛回答5字仍慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子去年4月8日晚間6時許開車行經新竹市東大路三段與富美路路口，因為趁停等紅燈時使用手機，挨罰3000元罰鍰，他不滿提出行政訴訟。然而，新竹地院法官勘驗採證光碟影片，發現劉男第一時間並未否認使用手機，還回答「我看時間啦」，加上警員透過車窗看到手機螢幕亮起至少5秒鐘，最終不採信駕駛的說詞，裁定駁回。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

劉男在判決書中主張，因為煞車時手機有些滑落，才會伸手把手機拿起來放正，並沒有使用，況且手機在移動或是收到訊息時，螢幕都會主動亮起，警員不能僅憑這一點就認定他違規，況且警員舉發時沒有戴口罩，也沒有保持1公尺以上的距離，他基於防疫考量，加上趕著要去上班，當下才沒有提出異議，後來遭開罰3000元，越想越不服氣，才會決定提出行政訴訟。

而交通部公路總局新竹區監理所認為，警員當時騎乘巡邏機車並停在劉男車輛旁邊，因為發現駕駛以手持方式使用手機，時間至少維持5秒鐘以上，還做出以手指操作手機的動作，手機螢幕也是亮起的狀態，這才上前攔停，告知違規事實並填記通知單，當時劉男還供稱是在看時間，這部分都有影像畫面可以佐證。

▲劉男辯稱是趁停紅燈時把手機放正，並沒有拿起來使用。（示意圖／取字免費圖庫picjumbo，與本案當事人無關）

新竹地院法官勘驗相關證據影片，發現警員全程都有戴口罩，劉男確實也有向警員供稱「我看時間啦」，接著雙方開始核對身分證字號、姓名、出生年月日等資料，光是現場的實際狀況，就與他自己的陳述不同。

法官接著指出，劉男面對警員告知「開車的時候不能手持手機，我看到你拿起（來）了」，以及手機螢幕亮起一事，皆沒有當場否認，考量到警員當時就在車輛旁邊，距離很近，就算隔著車窗，應該也足以看清楚車內的狀況，最終不採信駕駛的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。