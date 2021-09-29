秘境瀑布13秒變「恐怖山洪」！一家3口慘遭滅頂亡…驚悚影片曝光

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓宿霧市的著名景點蒂努布丹瀑布（Tinubdan Falls）26日發生洪災意外，原本和緩的溪流疑似上游出現局部暴雨，導致瀑布一帶水位突然暴漲，沖走10名遊客，其中有一家三口不幸死亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月26日，由於當地是旅遊勝地，每逢周末都會吸引不少民眾前來欣賞瀑布景色，因此當時附近聚集了100人左右。正當民眾坐在岩石上休憩時，突然有人大叫「危險」，但洪水在13秒鐘內就沖刷下來，數人來不及離開水域，被水勢沖到下游區域，隨後溪水也從清澈轉為渾濁。

▲僅短短13秒，現場山洪暴發。（圖／翻攝自YouTube／Med Perolino，下同）

報導指出，事發當天僅下著小雨，因此許多人並不認為溪水會暴漲。有民眾剛好用空拍機紀錄下溪水暴漲的瞬間，只見溪水暴漲才13秒的時間，就有4到5人被急流沖走，其中包括一對分別為7歲及17歲的兄妹，還有2人的32歲母親阿拉斯特拉（Jacel Alastra），3人最後都被證實不幸罹難。

搜救人員在當天晚上距離瀑布約7公里的洩洪道發現少年的遺體，隔天再尋獲7歲女童遺體，而阿拉斯特拉遺體則在28日凌晨於海上被漁民被找到，尋獲時身上除了內衣外沒有其他衣物，且臉部朝下在海面漂浮。宿霧官員透露，山洪爆發可能是因為上游城鎮面臨的局部暴雨而導致。

▼菲律賓宿霧蒂努布丹瀑布26日發生恐怖洪災。

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