印度考生腳踩「藍芽拖鞋」作弊！塞微型耳機聽答案　一雙要價23萬

#NSTworld Ten people have been arrested in #India for planning to cheat in fiercely competitive teaching exams using #Bluetooth devices concealed in their flip-flops, police said.https://t.co/s5DkHeN51H — New Straits Times (@NST_Online) September 27, 2021

記者張方瑀／綜合報導

印度26日舉辦國家教師考試，當天有約160萬人應考，結果監考人員卻發現，有10人穿著的夾腳拖裡面塞有藍芽裝置，並透過微型耳機聽取答案作弊。據了解，這一雙拖鞋要價60萬盧比（約台幣23萬元），至少有25人砸錢購買。

根據法新社（AFP）報導，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）在26日舉辦國家教師考試，約有160萬名考生應試，結果有一組監考人員居然在考生穿著的夾腳拖裡面，居然塞有藍芽裝置，讓考生可以透過耳朵裡的微型耳機聽取答案，目前有10名考生因此被捕。

Several people have been arrested for trying to cheat despite the tight security measures in place. #REET https://t.co/eXo9qSMHsZ — IndiaToday (@IndiaToday) September 27, 2021

調查顯示，至少有25名考生以60萬盧比的價格買下這款裝置。拉賈斯坦邦比卡內爾市（Bikaner）的警官錢德拉（Priti Chandra）表示，官方一直知道有作弊的可能性，所以考場內禁止攜帶手機、只能穿拖鞋，但這次的藍芽裝置是一種全新的手法，沒想到作弊集團的技術越來越精進。

錢德拉說，這項消息傳開之後，印度各地許多考場開始要求，考生必須要脫掉鞋襪，赤腳進入考場防止作弊，「我們在檢查後有抓到一名考生，而且不得不帶他去看醫生，這樣才能確認他耳內的藍芽裝置，並把它取出來。」

事實上，印度國家考試的競爭非常激烈，不管是升學或是公職考試，作弊現象都十分普遍，犯罪手法也越來越多元，甚至有專業人士收錢帶替考生上場，或是主考官做起事前販賣考卷的生意。

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