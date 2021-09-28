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新北25人誤打BNT原液＝4倍濃度疫苗　莊人祥：安排追蹤、抽血檢驗

▲▼9/28指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北驚傳恩主公醫院執行接種作業時，誤將未稀釋BNT疫苗原液打到25人身上。指揮中心發言人莊人祥表示，這相當於打入4倍濃度疫苗；將對這些民眾進行關懷追蹤至少7天，也安排進行抽血，作為未來體內狀況變化比對的基本值。至於是否接種第二劑，相關文獻認為沒有太大問題，但會與專家諮詢，評估如何接種。

指揮中心今(28)日表示，新北市衛生局昨(27)日通報轄內某COVID-19疫苗合約醫療院所於當日執行BioNTech COVID-19疫苗（簡稱BNT疫苗）接種作業時，發現疫苗消耗數量異常，經該院所調查，共25人接種未稀釋的BNT疫苗。

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莊人祥說明，經該院所提供的調查報告表示，本次疫苗接種異常事件經初步調查，係因值班人員將未開封的25瓶BNT疫苗，誤判為接種後的剩餘劑量，故以未稀釋的疫苗原液每瓶各抽取0.3ml提供民眾接種，導致此次異常接種事件。

BNT疫苗一瓶提供6人接種，瓶內有0.45ml原液，需加入1.8ml食鹽水，混合後每人施打0.3ml；這次誤打狀況，等於是每個人直接打入0.3ml的原液。

莊人祥說明，0.45ml原液被抽取0.3ml，相當於該瓶內的2/3份量，若以6人份的2/3計算，推估這25人接種的BNT疫苗比是原本的4倍濃度。

指揮中心表示，有關民眾因合約醫療院所不慎接種超過疫苗規範劑量之異常接種事件，依據該疫苗臨床試驗及國際含英國及美國等相關指引顯示，大部分為接種後產生可能出現較明顯局部或全身性反應(如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用)，惟尚未發現嚴重不良反應。另針對mRNA疫苗接種後可能發生之心肌炎及心包膜炎，大部分發生於接種後約7天，且接種第二劑發生機率較第一劑高。

指揮中心指出，該院所已於當日緊急通知該25位民眾，進行後續追蹤關懷以及相關醫療處置；將抽血檢驗作為基本值，以和後續狀況比對，若認為有住院需求接會進行安排，指揮中心也會找專家進行評估。

針對本次接種異常事件，新北市衛生局已暫停該院所的接種作業，並進行事件調查及實地查核，以確認該院所接種流程。後續於完善疫苗接種相關工作人員的各項教育訓練，並建立改善及預防措施後，再行評估該院所是否繼續提供COVID-19疫苗接種服務。

指揮中心強調，BNT疫苗接種程序與其他廠牌的COVID-19疫苗不同，合約醫療院所的疫苗接種相關工作人員應熟稔準備、稀釋及接種等各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。

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