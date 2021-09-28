打過量疫苗有「2大風險」！醫列這些國家都出過包　她1次6劑副作用曝

▲新北恩主公醫院爆出替民眾誤打未稀釋的BNT。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

新北市恩主公醫院爆出替民眾誤打BNT原液事件，上午院方也召開記者會道歉，並強調會持續追蹤後續狀況。但世界各地在施打新冠疫苗劑量上，目前最多僅追加到第三劑，只是因抽取較複雜等問題，導致不少國家也出現誤打原液。有醫師就列舉7個曾發生類似事件的國家，並說明接種已知的主要風險包括發生局部及全身反應的可能性更高，尚未出現危及生命的情況。

新北恩主公醫院因替25位民眾誤打未稀釋的BNT原液，引發討論。目前新北市衛生局也已進行調查，並停止恩主公醫院疫苗施打作業一週進行懲處。



「接種過量疫苗有什麼風險？」兒科急診醫師吳昌騰在臉書提到，雖然類似狀況在國外也曾發生過，但這種情形「真的是不應該發生的。」醫師也列舉包括鄰近台灣的日本、南韓，還有歐洲的德國、義大利，另外在美國、以色列和加拿大也都曾發生過誤打案例，而目前並未傳出有任何健康問題。其中，義大利的一名婦女不小心一次接種了6劑BNT疫苗，據了解，經歷的唯一副作用是「注射部位疼痛」。

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吳昌騰表示，BNT疫苗在早期研發時，研究人員測試過量疫苗的研究，「最高僅限於四劑」，而當時接受四劑的實驗者，目前都健康安好。根據當時的研究顯示，接種過量疫苗主要風險是發生局部反應，如：注射部位壓痛和腫脹，以及全身反應，如：肌肉酸痛和疼痛的可能性更高，但不會危及生命，也不會導致患者得到新冠肺炎。