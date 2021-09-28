正妹玩遊戲！下秒iPhone12 Pro Max「裸機飛出去」　哭了：才用半年

▲iPhone被毛小孩摔壞，原PO欲哭無淚！（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

要三杯還是紅燒？一名正妹討拍表示，日前狗狗跳到腳上撒嬌，沒想到毛小孩要跳下去時，意外勾到耳機線，當下手機也跟著飛出去，導致iPhone12 Pro Max背殼硬生生慘烈成蜘蛛網狀，讓原PO瞬間內心淌血，「才剛買半年...但外殼不在保固範圍內！」

一名長髮正妹在臉書《我是中和人》表示，某天戴著耳機玩遊戲，過程中，毛小孩（發粿）突然跳到腳上討摸摸，摸完後，發粿跳下去時竟勾到耳機線，「手機就飛出去...然後我的心就碎了！」

畫面可見，iPhone12 Pro Max背殼出現蜘蛛網狀，所幸機身還可使用，原PO向《ETtoday新聞雲》崩潰直呼，手機才剛買半年，儘管處於保固期間，無奈外殼卻不在保固範圍內，因此只好求助大家介紹，「強大的中和人，哪裡有換背殼不貴的店？」

文章曝光後，網友卻歪樓「狗還有呼吸嗎」、「先把狗狗換掉XD」、「你確定不是想問狗的烹飪方式？」「以為是想吃狗肉」、「別說章魚燒，先把狗狗紅燒了」。

▲原PO回報，手機摔壞後，還帶狗狗跟姪子去宜蘭玩！（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



其他網友則幫QQ，「沒裝保護殼，遲早會發生的」、「一定要裝保護殼，我裝UAG的，從樓梯摔落下一層 沒事」、「其實您想換13對吧？身體很誠實的」、「裝不透明的殼蓋住就好」。

至於維修費部分，原PO爬文表示，原廠要價1萬7000元，而一般3C店家落在3500至4500元左右，目前仍在評估到底要去哪維修。而闖大禍的狗狗，原PO早已心軟原諒，目前活得好好，「發粿：因為姊姊常常玩手機不陪我，所以預謀犯案很久了」，讓人哭笑不得。