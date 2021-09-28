監管令又來　中國禁止播出「美容貸」廣告

▲中國對於「美容貸」做出監管限制。（圖／翻攝自澎湃新聞）



中央社台北27日電

中國對金融及行業領域監管持續。國家廣播電視總局今天發布通知，要求所有平台即日起一律停止播出「美容貸」及類似廣告。在此之前，監管當局已對醫美廣告提出規範。

所謂美容貸，指消費者透過申請貸款專案來支付醫美、整容費用，這類項目通常費用較高。

據中國國家廣播電視總局網站，27日發布的「關於停止播出『美容貸』及類似廣告的通知」表示，近期發現，一些「美容貸」廣告以低息甚至無息吸引青年，誘導超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，造成不良影響。

為此，廣電總局決定，自即日起，各廣播電視和網路視聽機構、平台一律停止播出「美容貸」及類似廣告。通知並要求各地各單位核查清理的情況，要於10月15日前報告廣電總局傳媒司。

在中國大陸，不少行業都與銀行或金融機構合作推出專屬貸款，鼓勵消費者超前消費，像是長租公寓給租客的「租金貸」，醫療美容業者給顧客的「美容貸」以及英語補教業者等培訓機構推出給學員的「培訓貸」等。

隨著官方整頓並監管長租公寓平台以及校外培訓機構，「租金貸」及「培訓貸」已經式微。這類貸款往往因業者資金斷鏈或倒閉成為消費者損失，引發民眾維權。

這次禁止播出「美容貸」廣告前，中國市場監管總局則是已經在8月下旬發布「醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）」，表示將依法對多種醫療美容廣告亂象予以重點打擊，包括將容貌不佳與負面特質做關聯，製造「容貌焦慮」、術前術後對比等。有投資人預測，醫療美容行業很可能是當局下一個嚴格監管的對象。