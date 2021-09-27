「朱立倫已經不是原來的他」　李艷秋：民進黨最好不要錯估形勢

▲國民黨新科黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選舉結果於25日晚間出爐，朱立倫以8萬5163票當選。對此，資深媒體人李艷秋27日表示，因為工作的關係，自己和朱立倫很早就有接觸，當時就看好他是政壇明日之星，且經過跌宕低潮的折磨，他現在已經不是原來的朱立倫，民進黨最好不要錯估形勢。

李艷秋指出，朱立倫立委時期是節目常客，那時他與民進黨來賓同台辯論，慧黠博學反應敏銳，口鋒犀利卻不傷人，一洗老國民黨的陳舊腐朽風，「我當時就看好這位優秀的國中學弟是政壇的明日之星。」

李艷秋表示，大部分的人從學經歷、家世背景來判斷，總認為朱立倫是小馬英九，但自己長時間的觀察發現，朱立倫絕對不是馬英九，尤其經過跌宕低潮的折磨，「他甚至不再是原來的朱立倫，民進黨最好不要錯估形勢。」

對於國民黨主席選舉，李艷秋表示，幾位候選人殺得很兇，但從台灣政局看，國民黨總統選舉空前大敗、國會不過半，民進黨則是資源在握，在局勢處於大逆境的現在，竟然還有這麼多人角逐。且這些人都是國家栽培數十年的菁英，「何妨將他們的參選視為承擔，而不是私利？」

李艷秋指出，藍營所謂的大老小輩也不用再下指導棋了，如果朱立倫還需要黨內只會出嘴的同志調教，現在就該辭職下台，「修理朱立倫的民進黨網軍早就摩拳擦掌，他要能擋得住就已經精疲力竭了，自己的支持者就省點力氣吧！」