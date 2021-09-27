臉書「彰化人大小事」滅團2天復活！　28.6萬成員嗨翻

記者黃翊婷／綜合報導

成立已有9年的臉書社團「彰化人大小事」無預警遭滅團，讓28.6萬多名成員相當錯愕。不過，經過2天努力，社團在26日晚間復活，讓管理團隊開心PO文報喜，「我們的社團回來了！而且新的社團2天申請加入就破1.5萬多人，謝謝你們立刻用行動讓管理團隊知道你們一直都在，真的很感動。」

▲臉書社團「彰化人大小事」24日晚間無預警被滅團。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，下同）

臉書社團「彰化人大小事」內部成員約有28.6萬人，9年來由管理員楊語弦等人用心經營，審核嚴格，也會避免貼文涉及政治、保護個資。沒想到25日有網友發現搜尋不到社團，還以為是被踢出去了，後來才知道，原來社團在24日晚間「滅團」，就連管理團隊也不清楚到底是哪裡犯了錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

管理員楊語絃與另一名蔡姓版主在分社分享資訊，希望能找回舊有團員，不少人在下方留言，前幾週社團湧入大量機器人帳號，可能與此次滅團有關。也有人說明，會有3種可能遭到封鎖，一是大量帳號瞬間檢舉，二是大量假帳號瞬間以違規貼文洗版，三是討論到敏感話題。

▲社團在26日晚間復活。

幸好經過眾人2天努力挽救，臉書社團「彰化人大小事」已在26日晚間復活。管理團隊也於社團中PO文表示感謝，「在的喊在！親愛的彰化人，我們的社團回來了！而且新的社團2天申請加入就破1萬5000多人，謝謝你們立刻用行動讓管理團隊知道你們一直都在，真的很感動。原彰化人大小事暫停審文至9月30日進行內部調整，謝謝每位關心和參與的彰化人，謝謝您。」

成員們也紛紛留言表示感動，並響應管理團隊PO文狂刷「在」字，「大家的努力，臉書看到了」、「社團終於回來了」、「謝謝一直在的大家，謝謝一起讓彰化更精采的大家」。