愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了

▲高雄市愛河靠近連鎖賣場的流域，24日發現一名女子落水，救起後已無生命跡象 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄愛河8月農曆鬼月時，接連發現浮屍，於本月23、24日又連續兩天發現浮屍。有民眾發現，愛河的河水近日轉變為鐵鏽般的「紅褐色」，除了有恐怖聯想之外，也擔憂有人惡意排放廢水。對此，高市府環保局表示，愛河的河水變色，主因為「隱藻」大量繁殖，此非首次現象，還請民眾放心。

據悉，愛河8月15日、16日、17日、23日接連發現浮屍，又於本月23日、24日發現兩名女子的遺體，加上目睹愛河的河水突然變為紅褐色，讓當地人心中異常擔憂。

據《中時新聞網》報導，高雄市環保局表示，經採集愛河河水，使用顯微鏡觀察，發現是「隱藻」大量繁殖才導致河水變色；研判是近日天氣不穩定加上間歇性降雨，導致河道擾動及非點源營養鹽流入等情況發聲，讓藻類不斷增生。

據悉，愛河去年7月也發聲隱藻大量增生情況，當時愛河的願景橋、愛河之心等處水質均變咖啡色。對此，環保局表示，潮汐、氣溫及日照都可能影響愛河的顏色，但這種現象維持時間不長。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘