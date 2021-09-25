他網戀英國男友遭騙百萬淪車手　被逮狂嘆「人財兩失」

▲楊男不知帳戶已列為警示帳戶，自認為幫助男友卻淪為詐騙車手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

40楊姓男子網戀英籍男友「羅伯特」並前後匯出積蓄百萬元，並相信男友甜言蜜語提供自己帳戶供使用，24日欲將帳戶款項轉匯時，為銀行行員發現有異通知警方到場，楊男因誤信網戀男友不但錢財遭騙還淪為車手，落得人財兩失下場。

▲▼楊男為幫外國男友解決麻煩卻讓自己人財兩失。（圖／桃園警分局提供）

昨日14時許，桃園警察分局景福派出所接獲轄區銀行職員通報，有疑似詐騙集團車手欲將帳戶款項轉匯，所長吳政哲立即率員趕抵現場，對該男子進行盤查。該楊姓男子表示是受外國友人委託，將帳戶借給對方，接收款項並轉匯，不知道怎麼會淪為詐騙車手。

楊男向員警表示，2年多前透過網路認識一位英國籍的土耳其酒商「羅伯特」跟對方很聊得來並陷入熱戀中，近幾個月裡羅伯特說遇到麻煩，帳戶在國外遭凍結，並且回不去英國，他信任「男友」2年來陸續匯出自己的存款約百萬元，但還是不夠，羅伯特再請他出借銀行帳戶，會向其他友人籌借資金匯進帳戶，再請他轉匯到海外指定帳戶。

楊男不知款項是詐騙受害人(共兩筆約5萬)所匯入，其中已有被害人向警方報案，並列為警示帳戶，銀行行員立即向警方通報，楊男想幫助「男友」卻莫名其妙成了被詐騙集團利用的車手，落得破財又要面對司法追訴，全案依法移請偵辦。警方呼籲民眾勿輕信網路交友等未經查證的不明資訊，避免成為詐騙集團人頭帳戶而不自知，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。