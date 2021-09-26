　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／AZ第二劑年齡下開、降級口罩不鬆綁？　陳時中下午2時說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗，今（26）日上午6點15分由長榮航空BR66班機運抵桃園機場。中央流行疫情指揮中心日前已公布AZ疫苗將優先提供給第二劑接種，會依到貨數量造冊，隨著日本與斯洛伐克捐贈的66萬疫苗抵台，第二劑將下開到幾歲？下午指揮中心有望說明。

第九輪BNT25日起開放「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」3族群接種第一劑，第十輪同樣也打BNT，指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上表示，會根據BNT到貨量從第九類40歲以下往下打，64歲以下的一般民眾也有望打得到。此外，第十輪也會提供高端第二劑施打。

莊人祥表示，第十輪主要打BNT與高端疫苗，日本捐贈的50萬劑AZ疫苗與斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗，還有先前到貨的64萬劑，都會提供第二劑接種，初步規劃以造冊方式施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中表示，24日共接種25萬9781劑疫苗，疫苗覆蓋率51.49%、劑次人口比60.3%，接種人次基本上還是第一劑大於第二劑，前者打了14.5萬劑、後者打了11.3萬劑。

至於BNT開放接種至今，共有兩件不良事件通報。莊人祥昨表示，有看到新增1例不良反應，屬於非嚴重不良，都是校園接種，都是皮疹、暈厥等狀況。

除了AZ疫苗造冊外，降級規劃也是下午記者重點之一。陳時中昨日表示，降級會採「全台一起」模式，且口罩依然是重要防疫戰略，就算降級也不會鬆綁，但提到有望部分放寬。究竟是在何種情況下可脫下口罩？下午也有望一併說明。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
偷車還幫繳1200元停車費！ 車主遭恐嚇：我知道你住哪
快訊／大谷翔平連2支三壘打　66年第一人
50間房「沒中意半間」　內行見2壞習慣：只能買次等貨
混血網紅「上圍漲到L」！　無奈被酸爆：真的沒修
被地震搖醒「國家警報卻沒響」　氣象局給答案了
不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」全靠1件事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強颱「蒲公英」結構完整！暴風半徑再擴大　明起對台一影響曝光

潘文忠為「學習檔案遺失」道歉　要求團隊維護學生權益：請家長放心

球滾出害人摔車！他10萬想「甩給國賠」　網轟：沒討80萬根本佛心

清晨被地震搖醒「國家警報卻沒響」　標準在哪？氣象局給答案了

快訊／AZ第二劑年齡下開、降級口罩不鬆綁？　陳時中下午2時說明

不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」全靠1件事：與病毒共存是錯的

下月國道加強取締！自撞「2死亡關鍵」出爐　6成罹難者都沒做這事

快訊／「蒲公英」上午8時轉強颱　鄭明典：結構紮實完整

快訊／蒲公英轉強颱！「睜大眼」高清衛星照曝　挑戰今年風王

中颱蒲公英強度直逼璨樹！　吳德榮估：將成為今年前三強颱

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

強颱「蒲公英」結構完整！暴風半徑再擴大　明起對台一影響曝光

潘文忠為「學習檔案遺失」道歉　要求團隊維護學生權益：請家長放心

球滾出害人摔車！他10萬想「甩給國賠」　網轟：沒討80萬根本佛心

清晨被地震搖醒「國家警報卻沒響」　標準在哪？氣象局給答案了

快訊／AZ第二劑年齡下開、降級口罩不鬆綁？　陳時中下午2時說明

不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」全靠1件事：與病毒共存是錯的

下月國道加強取締！自撞「2死亡關鍵」出爐　6成罹難者都沒做這事

快訊／「蒲公英」上午8時轉強颱　鄭明典：結構紮實完整

快訊／蒲公英轉強颱！「睜大眼」高清衛星照曝　挑戰今年風王

中颱蒲公英強度直逼璨樹！　吳德榮估：將成為今年前三強颱

專業攝影師iPhone 13 Pro系列實拍　大推「5大重點」升級

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」　害她的是賭鬼媽媽

口袋式路檢　安南警守護台江滴水不漏

股票好賺還是期貨？　全場狂喊「選它死最快」：拜託別碰

孟晚舟獲釋返陸　人民日報：中國人民的「重大勝利」

「地表最速Bugatti」睽違2年終於交車　8車主搶先體驗440km／h

大谷翔平連2支三壘打、66年第一人　追平傳奇球星梅斯

強颱「蒲公英」結構完整！暴風半徑再擴大　明起對台一影響曝光

光芒連2年美東區封王　戰績全美聯最佳再1勝追平單季最多勝

習近平給朱立倫賀電盼「為國謀統一」　他：恐成國民黨亡黨祭文

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

嫌老婆2萬月子餐太貴！他偷退訂還怒嗆

不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」靠1件事

「好市多台中店」停車收費曝光！當地人狂白眼

降一級「外出可免戴口罩」？陳時中秒回：不會

建中男選 「高校少女」票數第一　主辦1舉動挨轟

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

小鬼展覽倒數　峮峮背影惹心疼

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面