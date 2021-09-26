快訊／AZ第二劑年齡下開、降級口罩不鬆綁？　陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗，今（26）日上午6點15分由長榮航空BR66班機運抵桃園機場。中央流行疫情指揮中心日前已公布AZ疫苗將優先提供給第二劑接種，會依到貨數量造冊，隨著日本與斯洛伐克捐贈的66萬疫苗抵台，第二劑將下開到幾歲？下午指揮中心有望說明。

第九輪BNT25日起開放「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」3族群接種第一劑，第十輪同樣也打BNT，指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上表示，會根據BNT到貨量從第九類40歲以下往下打，64歲以下的一般民眾也有望打得到。此外，第十輪也會提供高端第二劑施打。

莊人祥表示，第十輪主要打BNT與高端疫苗，日本捐贈的50萬劑AZ疫苗與斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗，還有先前到貨的64萬劑，都會提供第二劑接種，初步規劃以造冊方式施打。

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指揮官陳時中表示，24日共接種25萬9781劑疫苗，疫苗覆蓋率51.49%、劑次人口比60.3%，接種人次基本上還是第一劑大於第二劑，前者打了14.5萬劑、後者打了11.3萬劑。

至於BNT開放接種至今，共有兩件不良事件通報。莊人祥昨表示，有看到新增1例不良反應，屬於非嚴重不良，都是校園接種，都是皮疹、暈厥等狀況。

除了AZ疫苗造冊外，降級規劃也是下午記者重點之一。陳時中昨日表示，降級會採「全台一起」模式，且口罩依然是重要防疫戰略，就算降級也不會鬆綁，但提到有望部分放寬。究竟是在何種情況下可脫下口罩？下午也有望一併說明。