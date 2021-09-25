78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

▲▼第二屆「嘉市好店」結果出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第二屆「嘉市好店」評比結果出爐！今年徵選活動分為「經典美食」、「伴手禮」及「精選甜品」等三大類別，吸引上百間商家報名角逐，經食品檢驗、專家評選及網路票選後，共有78家業者脫穎而出。市長黃敏惠親自頒獎並合影留念，同時預告市府團隊將帶頭「拚經濟、顧生計、搶商機」，除10月底普發市民2000元消費金外，年底也會推出多項振興經濟活動，邀請全台民眾體驗嘉義好吃、好住、好風情。

▲▼市長黃敏惠頒獎恭喜所有業者 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉南地區的觀光休閒消費中心，多半以服務產業為主，這次疫情嚴重影響國內服務業，市府重視防疫工作的同時，也力拼振興民生經濟、協助產業升級轉型，恭喜現場78位優秀的獲獎者，他們把無形的腦力、創意、巧思等，具體化作有形商品，呈現給消費者，實在很不容易。「百大品牌拚經濟、百種幸福在嘉義」，就是「嘉市好店」最佳精神與主旨所在，也感謝大家努力合作守住疫情、守護這座城市。

黃敏惠進一步說明，嘉義市預計10月底普發每位市民2000元消費金，另11月將舉辦2021嘉義市購物節、滿千送百等活動，以及年底眾所期待的台灣設計展等，內容豐富精彩，再搭配中央發放的振興五倍券，期待能發揮最大效益，刺激當地買氣、活絡在地消費商圈，帶動嘉義市經濟發展。

建設處今年也特別邀請各界具權威之專家學者，前來擔任這次評審委員，包含型男大主廚甜點主廚郭士弘、艾斯特烘焙冠軍主廚楊嘉明、嘉義大學行銷與觀光管理系蕭至惠教授、風格旅遊作家瑪格、資深經營顧問張聰本，以及知名旅遊作家肉魯等人，以最高規格選出40家伴手禮、24家經典美食、14家精選甜品，一共有78間店家，產品項目豐富多元，成為今年度「嘉市好店」代表。

建設處表示，今年國內疫情嚴峻，重創衝擊民生經濟與觀光產業，市府攜手整合民間及業者力量，預計11月辦理2021嘉義市購物節，同時搭配中央發放振興五倍券，屆時將推出一系列產業振興活動，協助獲獎店家和商品，拓展銷售通路與行銷宣傳，打造城市品牌嘉義隊，好吃好買又好玩攏抵「嘉」。