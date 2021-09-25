　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

▲▼第二屆「嘉市好店」結果出爐，市長黃敏惠頒獎恭喜所有業者 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼第二屆「嘉市好店」結果出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第二屆「嘉市好店」評比結果出爐！今年徵選活動分為「經典美食」、「伴手禮」及「精選甜品」等三大類別，吸引上百間商家報名角逐，經食品檢驗、專家評選及網路票選後，共有78家業者脫穎而出。市長黃敏惠親自頒獎並合影留念，同時預告市府團隊將帶頭「拚經濟、顧生計、搶商機」，除10月底普發市民2000元消費金外，年底也會推出多項振興經濟活動，邀請全台民眾體驗嘉義好吃、好住、好風情。

▲▼第二屆「嘉市好店」結果出爐，市長黃敏惠頒獎恭喜所有業者 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼市長黃敏惠頒獎恭喜所有業者 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉南地區的觀光休閒消費中心，多半以服務產業為主，這次疫情嚴重影響國內服務業，市府重視防疫工作的同時，也力拼振興民生經濟、協助產業升級轉型，恭喜現場78位優秀的獲獎者，他們把無形的腦力、創意、巧思等，具體化作有形商品，呈現給消費者，實在很不容易。「百大品牌拚經濟、百種幸福在嘉義」，就是「嘉市好店」最佳精神與主旨所在，也感謝大家努力合作守住疫情、守護這座城市。

▲▼第二屆「嘉市好店」結果出爐，市長黃敏惠頒獎恭喜所有業者 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠進一步說明，嘉義市預計10月底普發每位市民2000元消費金，另11月將舉辦2021嘉義市購物節、滿千送百等活動，以及年底眾所期待的台灣設計展等，內容豐富精彩，再搭配中央發放的振興五倍券，期待能發揮最大效益，刺激當地買氣、活絡在地消費商圈，帶動嘉義市經濟發展。

▲▼第二屆「嘉市好店」結果出爐，市長黃敏惠頒獎恭喜所有業者 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處今年也特別邀請各界具權威之專家學者，前來擔任這次評審委員，包含型男大主廚甜點主廚郭士弘、艾斯特烘焙冠軍主廚楊嘉明、嘉義大學行銷與觀光管理系蕭至惠教授、風格旅遊作家瑪格、資深經營顧問張聰本，以及知名旅遊作家肉魯等人，以最高規格選出40家伴手禮、24家經典美食、14家精選甜品，一共有78間店家，產品項目豐富多元，成為今年度「嘉市好店」代表。

▲▼第二屆「嘉市好店」結果出爐，市長黃敏惠頒獎恭喜所有業者 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處表示，今年國內疫情嚴峻，重創衝擊民生經濟與觀光產業，市府攜手整合民間及業者力量，預計11月辦理2021嘉義市購物節，同時搭配中央發放振興五倍券，屆時將推出一系列產業振興活動，協助獲獎店家和商品，拓展銷售通路與行銷宣傳，打造城市品牌嘉義隊，好吃好買又好玩攏抵「嘉」。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
朱立倫接掌國民黨　江啟臣團隊9月底前完成退場
快訊／朱立倫突破8萬票篤定當選！直逼過半門檻
快訊／朱立倫篤定當選　林為洲說話了
快訊／江啟臣宣布即刻總辭　電賀朱立倫勝選
快訊／全聯開出1張千萬發票！最新中獎發票名單出爐
快訊／朱立倫當選國民黨主席　7點赴黨中央發表談話
快訊／朱立倫衝破7萬票　斷開張亞中！
快訊／江啟臣確定連任失敗　18：20赴國民黨中央發表談話
他在UBike撿到iPhone12　警一招免解鎖找回失主
快訊／四縣市已開完　朱立倫6萬2468萬票甩開張亞中、江啟臣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

審計部點名！台中補習班僅37%合格　市府：去年裁罰14件

台南推動「囤房稅」草案有配套　不會使稅負增加轉嫁至房租上

78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

台南第2場就博會吸引大批人潮應徵　黃偉哲：求職成功勞資雙贏

台電退役材料再創新機　木棧板、橫擔成手作花架

屏東警察3好4S行動　扶長輩下車打疫苗被讚爆

花蓮瑞穗大火　木造民宅10分鐘燒光

預見台南交通共識營　共擬未來交通願景！

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

審計部點名！台中補習班僅37%合格　市府：去年裁罰14件

台南推動「囤房稅」草案有配套　不會使稅負增加轉嫁至房租上

78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

台南第2場就博會吸引大批人潮應徵　黃偉哲：求職成功勞資雙贏

台電退役材料再創新機　木棧板、橫擔成手作花架

屏東警察3好4S行動　扶長輩下車打疫苗被讚爆

花蓮瑞穗大火　木造民宅10分鐘燒光

預見台南交通共識營　共擬未來交通願景！

彰化受災校急叩學生「追查學習檔」助補救　中市漏夜清查損害

朱祥麟敲陳冠宇長打　味全2比0領先樂天

全文／朱立倫接掌國民黨　江啟臣團隊9月底前完成退場

快瘋了！竹市5校逾300學習檔被消失　新竹高工緊急動員：測災ing

《魷魚遊戲》又爆爭議！大型遊樂場釀群聚　急關設施劇迷傻眼了

不斷更新／朱立倫篤定當選　突破8萬票！直逼過半門檻

台北電影獎卡司超狂！柯震東、林哲熹「多組銀幕CP」確定出席

林為洲恭喜朱立倫當選　臉書賀：國民黨加油、整合團結

快訊／江啟臣宣布即刻總辭成立交接小組　電賀朱立倫勝選

中職二軍／施子謙告假後首戰1局失1分　吳國豪3分砲獅不敵富邦

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

花蓮瑞穗大火　木造民宅10分鐘燒光

國民黨黨主席選舉投票率約6成

台南新順里鄰里公園煥然一新

台電退役材料再創新機　木棧板、橫擔成手作花架

屏東警察3好4S行動　扶長輩下車打疫苗被讚爆

預見台南交通共識營

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

阿北1天走40里路　屏南走到屏北滴水未進軟腳

曳引車右轉　騎士頭部遭輾慘死

一張5倍券+發票　屏東讓你抽百萬車

台中補習班僅37%合格遭點名　市府：去年裁罰14件

台南推動「囤房稅」草案有配套

更多熱門

關鍵字：

經典美食」、「伴手禮」及「精選甜品

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

朱立倫篤定當選　突破8萬票！直逼過半門檻

印度神童預言　這一次講中股災

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

7-11最新中獎發票名單出爐

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面