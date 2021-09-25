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嘉義F-16意外！　起落架意外收起險「犁田」輕損

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,空軍第四戰術戰鬥機聯隊,制空權,戰機飛行員,國防,緊急起飛,AIM-9M響尾蛇飛彈,AIM-120先進中程空對空飛彈,射後不理,CAP,戰鬥空中巡邏掛載,國軍,戰備,領空,嘉義空軍基地。（圖／記者李毓康攝）

▲F-16戰隼戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

空軍嘉義基地傳出23日上午一架F-16，因人為疏失導致主起落架收起，造成戰機損傷。隊此空軍調查結果出爐，認定是人為疏失，飛官遭停飛一個月處分。

空軍司令部今天表示，23日上午嘉義基地一架F-16戰機，在機庫執行飛行前檢查開車作業時，因主起落架意外收上，造成飛機輕損、人員平安。

此事件經過專案小組初步調查結果，認定是工作不慎所致，目前已採取多項精進作為，持續加強相關技術及人員訓練，以防範類似案件再發生。

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