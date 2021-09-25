嘉義F-16意外！　起落架意外收起險「犁田」輕損

▲F-16戰隼戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

空軍嘉義基地傳出23日上午一架F-16，因人為疏失導致主起落架收起，造成戰機損傷。隊此空軍調查結果出爐，認定是人為疏失，飛官遭停飛一個月處分。

空軍司令部今天表示，23日上午嘉義基地一架F-16戰機，在機庫執行飛行前檢查開車作業時，因主起落架意外收上，造成飛機輕損、人員平安。

此事件經過專案小組初步調查結果，認定是工作不慎所致，目前已採取多項精進作為，持續加強相關技術及人員訓練，以防範類似案件再發生。