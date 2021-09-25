　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

全家的咖啡有個傳說密語，購買時跟店員說「三豆」，咖啡可客製提升濃度，比原本預設二顆豆的比例咖啡味更香。（圖片翻攝PTT／全家官網）

▲全家的咖啡有個傳說密語，購買時跟店員說「三豆」，咖啡可客製提升濃度，比原本預設二顆豆的比例咖啡味更香。（圖片翻攝PTT／全家官網）

圖、文／鏡週刊

覺得超商咖啡太淡，有些內行的人去《全家》買咖啡時，會特別跟店員說「三豆」，原本預設二顆豆的濃度可客製成三顆豆。但近日有網友去《全家》，驚覺三豆的密語已要走入歷史。櫃台放上告示牌表示，因為咖啡機台調整，全面提升咖啡濃度，取消豆量選擇，有許多三豆派的人大讚，但也有人表示：「那怕苦要二顆豆的怎麼辦！」

常購買超商咖啡的族群間，流傳一個都市傳說，去《全家》買咖啡時，可以跟店員說「三豆」，大部分的店員就會將預設二顆豆的咖啡濃度，手動設定成三顆豆，咖啡味會比較濃。近日有一名網友去《全家》買咖啡，照常說了三顆豆後，意外從店員口中得知，「公司派人來調整機器，以後咖啡都預設三顆豆，不用再選豆了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日有網友發現全家店頭有告示，說明咖啡機台設定調整，全面提升濃度，向店員求證後，表示之後不需說三豆的密語了。（圖片翻攝PTT）

▲近日有網友發現全家店頭有告示，說明咖啡機台設定調整，全面提升濃度，向店員求證後，表示之後不需說三豆的密語了。（圖／翻攝PTT）

該網友拍照分享到PTT，說到「三顆豆這個密語要走入歷史了」，引發許多鄉民熱議，「難怪最近買拿鐵覺得咖啡味比較重，更好喝了！」「讚！以後不用怕店員做錯了。」「不錯啊～我很常忘記說要三顆豆，往往是喝了才覺得好淡。」也有人猜想：「結果一堆客人說咖啡變苦了，指定2顆豆XD。」而網友中也確實有些怕苦的人擔心之後反而無法選二顆豆。

針對此新措施，全家官方也有回應表示，因為觀察有越來越多消費者購買咖啡時喜歡三顆豆的風味，為滿足消費者需求，即日起會逐步調整咖啡機台設定，全面升級為三顆豆提升咖啡濃郁度，有別於以往預設二顆豆，預計11月全部門市調整完畢。


更多鏡週刊報導
過世親人牙齒需拔光分送收藏　人妻拒絕夫家「屍牙傳統」可能被離婚
找錯房命喪黃泉！中秋烤鳳螺驚見寄居蟹　網友笑：賺到啦！
【有片】「啊！這邊才對！」哈士奇下巴靠錯位置　尷尬萌樣「可愛到超犯規」

 

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
台灣射箭男團世錦賽逆轉勝日奪銅　繼東奧銀牌再創佳績
紙本五倍券9點起預約！　關鍵4步驟一圖秒懂
「銀行界劉德華」15.8G激情亂鬥　正宮辱小三吃香腸挨告！結
蒲公英大彎風向變了！「大雨彈襲」半邊台灣變天　還一波颱風爆發
特斯拉執行長分手辣女友　聲明證實「半分離狀態」
孟晚舟與美檢達成緩起訴協議　可望自加拿大獲釋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國防部長外孫女撞臉奈良美智小女孩！　畫家轉PO認證：100%

「直播主月收」超乎你想像！　有人破千萬3年買房圓夢

全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

全國118校「學習歷程檔案」遺失　波及上萬名高中職生

紙本五倍券今起預約！圖解「3管道登記領券步驟、必備證件」

台日一直友好！日本5度贈疫苗　50萬劑AZ今13:30抵桃機

公費流感疫苗分兩批開打！50~64歲等第二階段「接種時間曝光」

SOGO忠孝店驚現確診足跡　今8樓停業消毒

全球首創！蛙類皮膚啟發　興大研發仿生多功能抗藻塗料

第九輪BNT「這3對象」今開打！接種前掌握6大QA　必知防暈針撇步

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

國防部長外孫女撞臉奈良美智小女孩！　畫家轉PO認證：100%

「直播主月收」超乎你想像！　有人破千萬3年買房圓夢

全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

全國118校「學習歷程檔案」遺失　波及上萬名高中職生

紙本五倍券今起預約！圖解「3管道登記領券步驟、必備證件」

台日一直友好！日本5度贈疫苗　50萬劑AZ今13:30抵桃機

公費流感疫苗分兩批開打！50~64歲等第二階段「接種時間曝光」

SOGO忠孝店驚現確診足跡　今8樓停業消毒

全球首創！蛙類皮膚啟發　興大研發仿生多功能抗藻塗料

第九輪BNT「這3對象」今開打！接種前掌握6大QA　必知防暈針撇步

就是今天！超商「紙本五倍券」優惠統整　爽喝星巴克、領百元購物金

國防部長外孫女撞臉奈良美智小女孩！　畫家轉PO認證：100%

「直播主月收」超乎你想像！　有人破千萬3年買房圓夢

2021週年慶必買「加大版」保養！HR黑繃帶71折、品木宣言靈芝水、黃金膠囊

台灣射箭男團世錦賽逆轉勝日奪銅　繼東奧銀牌再創佳績

貓咪害怕喵喵叫…摸抱反增二次焦慮　6招有效減壓：讓牠躲好躲滿

全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

五人制聯賽狂進17球拿金靴獎　嘉義戴偉任明年拚亞洲盃

老媽超愛碎碎念？　小心是2大心理疾病前兆

全國118校「學習歷程檔案」遺失　波及上萬名高中職生

疫情線上教學不露臉被誤會偷懶　師誤開鏡頭「插氧氣管」學生噴淚

生活熱門新聞

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

名醫在美「打第3劑BNT」猝逝　法醫拒屍檢家屬崩潰

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

好市多買到瑕疵品！經理從台北殺到彰化

SOGO忠孝出現確診者足跡急消毒

「全台最帥教授」爆紅！棄高薪返台：喜歡台灣

紙本五倍券明登記！3管道一次看

好市多買冰沙「站角落喝」見1景象怒：只想賺錢！遭網砲轟

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

建中生逆襲「高校女神」吸3萬票　本人現身受訪了

兒童「免疫負債」恐更易感染　流感疫苗10月開打

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

印度神童預言　這一次講中股災

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

正妹YouTuber「70萬IG被檢舉到消失」

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面