全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

▲全家的咖啡有個傳說密語，購買時跟店員說「三豆」，咖啡可客製提升濃度，比原本預設二顆豆的比例咖啡味更香。（圖片翻攝PTT／全家官網）

圖、文／鏡週刊

覺得超商咖啡太淡，有些內行的人去《全家》買咖啡時，會特別跟店員說「三豆」，原本預設二顆豆的濃度可客製成三顆豆。但近日有網友去《全家》，驚覺三豆的密語已要走入歷史。櫃台放上告示牌表示，因為咖啡機台調整，全面提升咖啡濃度，取消豆量選擇，有許多三豆派的人大讚，但也有人表示：「那怕苦要二顆豆的怎麼辦！」

常購買超商咖啡的族群間，流傳一個都市傳說，去《全家》買咖啡時，可以跟店員說「三豆」，大部分的店員就會將預設二顆豆的咖啡濃度，手動設定成三顆豆，咖啡味會比較濃。近日有一名網友去《全家》買咖啡，照常說了三顆豆後，意外從店員口中得知，「公司派人來調整機器，以後咖啡都預設三顆豆，不用再選豆了。」

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▲近日有網友發現全家店頭有告示，說明咖啡機台設定調整，全面提升濃度，向店員求證後，表示之後不需說三豆的密語了。（圖／翻攝PTT）



該網友拍照分享到PTT，說到「三顆豆這個密語要走入歷史了」，引發許多鄉民熱議，「難怪最近買拿鐵覺得咖啡味比較重，更好喝了！」「讚！以後不用怕店員做錯了。」「不錯啊～我很常忘記說要三顆豆，往往是喝了才覺得好淡。」也有人猜想：「結果一堆客人說咖啡變苦了，指定2顆豆XD。」而網友中也確實有些怕苦的人擔心之後反而無法選二顆豆。

針對此新措施，全家官方也有回應表示，因為觀察有越來越多消費者購買咖啡時喜歡三顆豆的風味，為滿足消費者需求，即日起會逐步調整咖啡機台設定，全面升級為三顆豆提升咖啡濃郁度，有別於以往預設二顆豆，預計11月全部門市調整完畢。



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