應徵飲料店「被問身高體重」　她嗆什麼鬼！內行見照片嘆：直接GG

▲老闆直言，應徵店員有體重限制！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「體重限制是什麼鬼？」一名31歲女網友抱怨，日前應徵一間飲品店工作，透過LINE聯繫上老闆，傳了簡易版履歷後，對方卻追問「身高與體重」，原PO納悶反問，這兩項也列入面試審核嗎？結果老闆回應「有體重限制哦！」當下讓原PO非常介意。文章曝光後，網友也戰翻了，反而認為簡易履歷秒不錄用！

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，出社會16年，沒想到日前找了一份飲料店工作，店家有販賣飲品、芋圓、豆花之類，在LINE上丟履歷，結果被面試老闆詢問「身高與體重」，聞言，讓原PO內心超不舒服。

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對話圖可見，老闆詢問「可以先做自我介紹嗎？你的學歷和經驗、生日等。」原PO接著上傳履歷表格，老闆卻反問「身高體重？」原PO皺眉直呼「身高體重包含在面試條件裡面嗎？」老闆則回應「因為我們有體重限制哦！」

原PO百思不解在社團拋問，「只是覺得直接這樣問很不禮貌，並沒有要討拍...我不知道現在找工作這麼麻煩，還要報身高體重？」

▲雙方對話曝光！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章曝光後，網友看法卻大不同，一派懷疑有歧視的意味，「是徵女友或是女主人的吧」、「就業歧視法律上會開罰」、「這真的很矛盾，『職業限制條件』等同於『就業歧視』嗎」。其中有網友看到簡易履歷，直呼是大地雷，「用這種履歷表，我就不錄用了」、「這用這種履歷表，直接GG」、「這種履歷我看都不會看直接打槍，104印一下也好吧」。

另一派則替業者說話，「有些飲料店吧檯不大，所以不好擠」、「有一些正式的公司，是會要求體檢報告書的，而服務業的話，要求身高體重也很合理啊」、「這很難說，身高不夠，機台無法操作」、「飲料店有些原物料很重，怕你搬不動吧」。

過來人則分享奇葩經歷，「我遇過叫我寫農曆出生年月日，有沒有男友」、「我之前也常常遇到體重限制的，而且短髮的一律不錄取，那個瘦瘦長髮實做都做不出來的就錄取了」、「我遇過要八字，然後放在公司神桌三天後才通知我上班！神選之子」。

針對履歷部分，原PO也有話要說，「我的履歷並不是隨便寫哦，而是因為很多工作都是同一種類別，所以我沒有寫的很詳細，畢竟我工作了16年了！」

▼網友殘酷表示，簡易履歷超雷！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

