67.2萬莫粉加勾AZ苦等！指揮中心曝規劃：要打AZ估10月底前

▲AZ疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫苗平台登場時，僅有AZ與莫德納兩種疫苗可以選擇，有部分民眾初期堅持單選莫德納，到首次結算（7/19）之後，才改變心意加選AZ疫苗。目前疫苗平台上選擇AZ與莫德納且還沒接種第一劑的人還有67萬2千多人，但目前AZ與莫德納，都優先提供第二劑施打，想打第一劑似乎遙遙無期。指揮中心發言人莊人祥回應，視疫苗到貨情況，10月底有可能再開放接種第一劑AZ疫苗。

國內疫苗覆蓋率終於突破5成，從最初只有AZ疫苗可選，陸續加入莫德納、高端，明天第九輪BNT疫苗更將初登場。近期莫德納、AZ大部分提供間隔滿10週者打第二劑；可以打第一劑AZ疫苗則是針對平台意願首次結算（7/19）前登記對象，到第八輪時已經開放到18~22歲族群，也就是說，7/19前選擇AZ的民眾，全年齡層都已經開放過預約接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於原本堅持只打莫德納，7/19以後才改變心意者加勾AZ者，根據指揮中心最新意願登記，至昨日為止，還沒有打過第一劑，複選莫德納和AZ還有67.2萬人，一直苦無機會打疫苗。

▲疫苗意願登記數據。（圖／指揮中心提供）

目前高端以及後續規劃每週可有貨到的BNT是比較有機會可以打第一劑的疫苗，至於莫德納考量保留給先前接種第一劑的人第二劑，要等待最久，但意願平台上還沒打第一劑仍單選莫德納者約有53.6萬人；至於單選AZ疫苗也還有13.7萬人。

針對堅持莫德納者，指揮中心指揮官陳時中日前建議，可以選BNT疫苗，它和莫德納同樣屬於mRNA疫苗，有疫苗就先打。至於AZ疫苗何時才會再開放7/19以後登記者的第一劑接種，莊人祥表示，視疫苗到貨情況，10月底有可能再開放接種第一劑AZ疫苗。

國內接下第九輪和第十輪都規劃提供第一劑BNT疫苗與第二劑高端疫苗。第九輪BNT對象包含「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，符合資格者90.6萬，當中78.1萬人完成預約；第十輪則規劃以第九類未滿40歲優先，第九類都打完以後，才會從一般族群未滿64歲往下開放。