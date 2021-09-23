LIVE／鴻海土城子公司工程師「暫不列確診」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。針對鴻海旗下子公司1名研發工程師疑似確診，指揮中心暫不列確診，新北市長侯友宜召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

位於新北市土城的鴻海旗下子公司傳出1名研發工程師確診，公司也匡列6名密切接觸者隔離檢疫。侯友宜今天上午表示，6名同仁快篩都是陰性，至於工程師是否染疫，由中央來判定。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

指揮中心發言人莊人祥稍早在疫情記者會說明，該案送到醫院後使用快速PCR核酸檢測呈現陽性，但用一般傳統PCR又變成陰性，檢體一早被送往昆陽實驗室重做。

莊人祥解釋，一般要判陽性時，需要檢驗雙基因陽性，但目前為止看到都是單基因陽性，Ct值30幾，可能明天多採一次再確認。此外，檢測血清抗體呈現陰性，目前暫時不研判，有更多資訊再說明。

另外，今日新增9例境外移入個案，為7例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自印尼(案16270、案16278)、阿拉伯聯合大公國(案16271)、越南(案16272、案16273)、菲律賓(案16274)、奧地利(案16275)、印度(案16276)及肯亞(案16277)入境，入境日介於9月8日至9月22日。