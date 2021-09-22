3歲女童被鎖車內3小時！中秋節當天活活悶死　母親崩潰大哭

▲母親與醫師談話，崩潰大哭。（圖／翻攝《秒聞視頻》）



記者柯振中／綜合報導

大陸深圳21日發生孩童死亡意外，一名3歲女童被父母遺忘在車子裡，將近一整天的時間，被發現實已失去生命跡象，送往醫院救治，依舊沒有挽回性命，母親因此崩潰痛哭。事件曝光後，也在網路上引起熱議，父母疑似是打麻將打整天，才造成這起遺憾。

綜合陸媒報導，依據影片畫面，一名女子坐在搶救室外大哭，還不斷雙腳急促跺地，這時有位穿著手術服的醫師提醒，若救不回來，還是要接受現實，接著轉身又走進搶救室。女子見醫師離去，雙手合十祈禱，又把臉埋在大腿中，不斷低語「千萬別有事」、「求您了」，看起來相當焦慮。

▲▼3歲女童被遺留在車上活活悶死，母親崩潰大哭。（圖／翻攝《秒聞視頻》）



事件在網路上引起熱議，有知情人士表示，當時家長跑去打麻將，不曉得孩子在車裡睡著，期間還讓大兒子出去找人，直到後來才發現，原來被鎖在車裡。

許多網友也批評，這對父母行徑相當離譜，應該被依法判刑，「這種情況，建議自裁吧」、「這是什麼父母？到底什麼原因把一個孩子放車上一天」、「肯定是爸爸以為媽媽帶著，媽媽以為爸爸帶著，反正就是不負責的家長」、「這種家長會判刑嗎？」

▲▼3歲女童被遺留在車上，被發現時已無呼吸心跳。（圖／翻攝《秒聞視頻》）

附近鄰居說明，這對父母跑去打牌，留下3歲女童在車上，當天室外氣溫30多度，車內原本有3瓶礦泉水，全都被女童喝光了。對此，深圳寶安區沙井人民醫院22日回應，孩童被送到醫院時，就已經失去生命跡象，搶救後仍沒救回性命。至於詳細案發原因為何，則待相關部門調查釐清。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘