孩突哭鬧！隔桌爸「龍蝦一口沒碰」秒走人　他驚問吃嗎…結局曝光

▲原PO驚呼，隔壁桌整隻龍蝦能吃嗎？（圖／翻攝PTT）



網搜小組／劉維榛報導

吃餐廳遇到突發狀況，許多人下意識會打包餐點！不過一名網友直擊，服務員才熱呼呼端上龍蝦，不料隔壁桌客人似乎受不了孩子的哭鬧聲，當下直言「不吃了」，接著轉身離去，而老婆無奈抱著孩子一起離開。由於龍蝦原封不動在桌上，原PO好奇直呼，「現在龍蝦還在桌上，服務人員也不知道要不要收！」

一名男網友在PTT透露，日前去餐廳內用，看著隔壁客人點了一桌好料，不料龍蝦才澎湃上桌，小孩卻忽然大聲哭鬧，頓時，爸爸不耐煩表示「走了走了...不吃了」，而一旁的老婆默默抱起孩子跟在後頭離去。

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原PO見一家三口離去後，便好奇探頭一看，由於滿桌好料，讓原PO內心陷入掙扎直呼，「現在龍蝦還在桌上，服務人員也不知道要不要收，只點了炒麵跟蚵仔酥的我，該怎麼辦？」

文章曝光後，底下網友引發討論，「你可以打包」、「拿來吃啊，不要浪費」、「結帳了嗎？搞不好是吃霸王餐」、「付了，就說我可以外帶嗎」、「整盤拿走啊」、「這應該員工拿回去當員工餐了吧」、「要我是員工就收走直接吃了」、「這情況，一般店家會幫打包吧」。

不過原PO附上的照片，不太像餐廳擺設，因此有網友質疑「還有中島耶，高檔廚房」、「看起來像員工桌」、「明明就你家」、「你這叫餐廳？這住家吧」。對此，原PO也補傳照片證明，並曝後續狀況，「一直到我走了都還沒收，服務人員也怕客人突然回來！」

▼等了許久，客人依舊沒回來！（圖／翻攝PTT）

