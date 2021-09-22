偷拍她3年！手機「300張腿根照」　癡男看IG動態追到河濱公園

▲傅姓男子長達3年利用聚餐等機會，偷拍同1名被害女子的裙底風光，累計300份私密影像檔。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北傅姓男子去年10月間獨自在大佳河濱公園閒晃，因為頭戴全罩式安全帽及口罩，拿著手機一直拍照，行跡讓人起疑，沒想到當場發現傅男手機裡，都是現場同1名女性的大腿內側、根部、底褲等私密照，總計近3年存了3百個檔案，傅男坦承心怡被害女子，有機會就偷拍，台北地檢署依妨害秘密罪嫌起訴傅男。

起訴指出，傅男與被偷拍的女子是朋友關係，至少從2017年10月開始，傅男就常會趁著和被害人聚會、吃飯、出遊等機會，趁被害人沒注意的時候，偷拍隱私部位，2020年10月2日晚上7點多，傅男從被害人IG限時動態，發現被害人正在大佳河濱公園，因此驅車趕往。

但是傅男到場後，沒有與被害人相認，反而是戴著全罩式安全帽和口罩，拿找手機在附近閒晃，偶而拿起來拍攝，因為形跡可疑遭人質問，並且檢查傅的手機，發現裡面都是女性腿部、底褲影像，警方到場查扣發現，傅男3年來共偷拍存下近3百個被害人的私密影像，因此將他移送法辦。

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