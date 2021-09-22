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花蓮溫泉季登場！英雄美人雙泉濯暖　專車接送消費滿額抽大獎

▲▼花蓮太平洋溫泉季邀請大家體驗「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮太平洋溫泉季邀請大家體驗「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮太平洋溫泉季即將於10月2日溫暖登場，今年以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，於瑞穗溫泉區和安通溫泉區佈置璀璨光影展區，打造夜間漫步好景點，邀請大家到花蓮中南區體驗「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯，活動期間更推出溫泉專車、住宿消費抽Gogoro、iPhone等活動，讓遊客感受暖暖的泡湯樂趣。

花蓮太平洋溫泉季今年邁入第二年，延續「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」品牌，推動全台場域最大且唯一雙溫泉展區，讓旅客來到花蓮泡溫泉，感受滿滿的暖意和光影的魅力。

今年光影展區分別位於「瑞穗瑞祥公園對面草坪」及「安通露天野溪溫泉」；瑞穗展區以溫泉浴桶、情人橋、燈籠光廊及粉色櫻花步道佈置「庭園風」，打造瑞穗土地公的溫泉浴場盛典；安通展區則以玉里特色金針花、鑽石裝置藝術、搭配浪漫心型步道，營造「浪漫風」。縣府更貼心的在台9線上建置溫泉入口意象，並於光影展區沿街道路佈置暖色繽紛燈籠，以引導旅客便利前往兩大溫泉區泡湯。

▲▼花蓮太平洋溫泉季邀請大家體驗「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

深獲好評的花蓮溫泉專車今年也同步開跑，結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊。想要體驗精緻深度旅遊，建議選擇山海溫泉之旅二日遊，享受泡湯、手作DIY以及東海岸打卡美景的最完整遊程。

旅客只要10月2日至31日在瑞穗溫泉區和安通溫泉區鄰近國家瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、富里鄉、光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉七個鄉鎮消費滿500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至瑞穗及安通共26家活動合作旅宿業住宿、泡湯並集滿兩枚消費戳章，以上兩種方式皆可參加抽獎，就有機會抽中Gogoro、iPhone、iPad等大獎。活動期間還有宣傳意象拍照上傳FB抽住宿券、展區拍照或穿著日式半纏打卡現場即送好禮等活動。

花蓮觀光處長張志翔特別提醒，國內疫情仍為2級警戒，活動舉辦皆依中央疫情指揮中心規範，參與民眾請配合主辦單位相關防疫措施，全程戴口罩、落實實聯制、保持社交距離及配合人流總量管制，守護彼此健康安全。

詳細活動辦法及溫泉相關旅程預約資訊，請鎖定花蓮觀光資訊網( tour-hualien.hl.gov.tw )及「2021花蓮太平洋溫泉季」活動官網（www.hlhs.com.tw ）。

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