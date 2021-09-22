1個月整形3次！26歲妹為圓AV夢慘死手術台　密醫母女檔落網





▲拉吉包兒在手術台上因併發症死亡。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西26歲辣妹拉吉包兒（Karissa Rajpaul）的職業是一名美國成人女星，2019年前往美國發展，並在1個月內連續動了3次整型手術，但第三次進行「巴西提臀術」時，卻突然引起併發症猝死。事後洛杉磯警方調查指出，幫她動手術的一對母女檔根本就是密醫，沒有醫療執照而且多次非法執行手術，害死的還不只拉吉包兒一人；檢警日前逮捕兩人，並依謀殺罪起訴。

綜合外電報導，懷著雄心前往美國拓展個人AV版圖的拉吉包兒，2019年10月15日在洛杉磯進行豐臀手術，為了讓自己在鏡頭前顯得更加火辣，這是她第三次進行整容手術。手術剛開始進行時，拉吉包兒還用手機透過社群平台直播，讓觀眾看她的翹唇、臉蛋和有兩片豐臀，身後準備扎針的就是該對母女檔。

結果手術進行到一半時，拉吉包兒突然出現急性心肺功能等併發症，當場趴在手術台上猝死。

洛杉磯警方經過一連串調查後在8月初，依涉嫌謀殺拉吉包兒的罪名逮捕這對母女檔，分別為51歲的愛丹（Libby Adame）和23歲的賈拉茲（Alicia Galaz）。警方表示她們完全沒有經過任何醫療訓練，更不用提一張醫療執照也沒有，每次執行手術都是在讓病人身陷巨大風險。

警方懷疑母女檔將矽膠等物質調和成雞尾酒劑，注射近拉吉包兒體內後引起嚴重併發症，進而導致拉吉包兒的死亡。警方表示母女檔收錢辦事，但調查結果顯示除了拉吉包兒之外，還有其他人死在手術台上。

美媒CBS當地電視台「CBS LA」指出，愛丹被捕後隔一天就交出100萬美元獲保，她的女兒在被捕2天後也交保獲釋，預計將於12月8日第一次出庭。