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社會 社會焦點 保障人權

剝皮對話曝！　工程師控「D奶直播主」色誘斗內百萬被狠甩

圖、文／鏡週刊

直播主嵐嵐擁有近5萬名粉絲，時常在IG或臉書分享性感照，如今卻被爆出精心設計愛情陷阱，以「寶貝」「一起出國旅遊」對粉絲灌迷湯，更誘騙一名工程師貸款斗內（出自英文donate，贊助、捐獻之意）120萬元，甚至明知另一名男粉絲領有殘障手冊，經濟狀況不佳，照樣狠心裝可憐誘騙，事後男粉絲被榨乾積蓄，想要再親近或約會就遭封鎖，行徑猶如「剝皮妹」。

嵐嵐以「寶貝」稱呼張男，撒嬌稱想放假，慫恿張男跟銀行信貸，幫她斗內衝直播排行榜第一。（翻攝LanLan嵐嵐臉書）

▲嵐嵐以「寶貝」稱呼張男，撒嬌稱想放假，慫恿張男跟銀行信貸，幫她斗內衝直播排行榜第一。（圖／翻攝LanLan嵐嵐臉書） 

嵐嵐身高165公分、擁有D罩杯的迷人上圍，時常出沒在各大展場，她在IG自我介紹寫道：「我不漂亮，但很耐看。」並強調她只和常到她頁面的人聊天互動，姿態頗為高傲。

張姓工程師（圖）遭嵐嵐「剝皮」，只能和朋友訴苦。（翻攝自臉書）

▲張姓工程師（圖）遭嵐嵐「剝皮」，只能和朋友訴苦。

藉口衝排名　屢拗贊助

但她甜美笑容的背後，其實並不單純，一名張姓工程師就跟友人抱怨，他因工作繁忙，一直沒有找到適合的交往對象，2018年間在滑臉書時，無意間發現嵐嵐的粉絲專頁，欣賞嵐嵐的俏麗，好奇之下加入她的官方LINE帳號，沒想到一個無心的舉動，卻讓他從此踏入痛苦的深淵。

張姓工程師的友人表示，張男當時加入嵐嵐官方LINE帳號不久，就收到嵐嵐的「求救」訊息，稱她在17直播的成績不佳，希望得到幫忙，張一時同情沒想太多，便掏錢斗內了1萬元，意外換來嵐嵐頻繁的回應。

嵐嵐要求張姓工程師幫忙斗內遭拒，她還大灌迷湯說：「現在不是在一起嗎？」（讀者提供）

▲▼嵐嵐要求張姓工程師幫忙斗內遭拒，她還大灌迷湯說：「現在不是在一起嗎？」

嵐嵐要求張姓工程師幫忙斗內遭拒，她還大灌迷湯說：「現在不是在一起嗎？」（讀者提供）

從那天起，嵐嵐時常和張姓工程師分享生活大小事，也讓張男漸漸放下心防，開始習慣每天和嵐嵐聊天。但嵐嵐的直播事業成績起起伏伏，沒多久又轉換到另一個直播平台「初樂」，又再度開口要求幫忙，但這次卻遭張拒絕，嵐嵐大灌迷湯說：「現在不是在一起嗎？幫我一個（斗內）就好。」

嵐嵐的一句話，讓渴望愛情的張男動了心，又再斗內5萬元，2人自此互認男女朋友關係，嵐嵐也改以「寶貝」稱呼張男，只是張男抱怨2人見面次數太少，嵐嵐多以工作太忙為由推託，等張男急了，嵐嵐便順勢要求：「只要你幫我這個活動衝到第一名，我就可以跟經紀公司請假，和你去日本玩了。」

直播主嵐嵐擁有不少粉絲，卻被控甜美笑容下藏著禍心。翻攝畫面

▲直播主嵐嵐擁有不少粉絲，卻被控甜美笑容下藏著禍心。

張男為了嵐嵐幾乎已花光積蓄，存款僅剩2萬元，只好咬牙到各銀行詢問信貸，由於嵐嵐獅子大開口要求100萬元，張只能貸到50萬元，嵐嵐還表達失望，讓張自責到難以入眠。

男揚言要告　雙方和解

但隨著相處時間越長，張男愈感到不對勁。「熱戀情侶不是都會想黏著對方嗎，但我們半年間卻只見面5次。」張男向友人訴苦。他原本以為終於要脫單了，但嵐嵐卻設立許多規矩，5次約會都僅止於吃飯，若張男想再更近一步，像是牽手等，嵐嵐就會藉故說：「我覺得現在這時機還不適合。」

嵐嵐常對張男哭訴工作煩惱，希望他幫忙斗內（匯款贊助）。（讀者提供）

▲嵐嵐常對張男哭訴工作煩惱，希望他幫忙斗內（匯款贊助）。

除此之外，嵐嵐從來都不願透露自己的住處及手機號碼等，2人只能透過LINE、臉書或IG訊息聯絡，張男向友人說：「當時已經喜歡上她，所以雖然她有很多不合理的要求，我都想說，沒辦法，已經踏進來了（陷阱），就麻痺自己都依她吧。」

嵐嵐與張男雖說是交往關係，但2人5次約會，嵐嵐連手都不給牽。（翻攝LanLan嵐嵐臉書）

▲嵐嵐與張男雖說是交往關係，但2人5次約會，嵐嵐連手都不給牽。

2人交往約半年後，有一天嵐嵐突然換了臉書帳號，更名為「黃愔嵐」，還發文告訴大家這是她的本名，張男感到納悶，因為這和之前2人聊天時，嵐嵐告訴他的本名不同，懷疑其實之前聊天的對象，根本就不是嵐嵐本人，「而我只是提出疑問，沒想到她就開始生氣，說她改名也要跟我報備嗎？」

張男後來在聊天間發現嵐嵐（圖）說謊，氣得攤牌，之後才知道有另一患有殘疾的粉絲也被騙情騙財。（翻攝LanLan嵐嵐臉書）

▲張男後來在聊天間發現嵐嵐（圖）說謊，氣得攤牌，之後才知道有另一患有殘疾的粉絲也被騙情騙財。

終於清醒的張男，認為嵐嵐從頭到尾都在欺騙他的感情，決定攤牌，並委任律師打算提告，但嵐嵐竟狠心回應：「什麼利用感情詐欺，當初你要去貸款，我還叫你想清楚。」2人協商沒有共識，嵐嵐開始不讀、不回訊息神隱，最後，張男直接去她工作的展場堵人，才逼得她出來面對，嵐嵐自知理虧，願意以38萬元和解。

事發後，張男從嵐嵐粉絲群組成員口中，意外得知還有其他受害者。（讀者提供）

▲事發後，張男從嵐嵐粉絲群組成員口中，意外得知還有其他受害者。

除了張姓工程師自覺受騙外，另有一名領有輕度殘障手冊的男粉絲也有同樣的遭遇。殘障男粉絲和自稱「嵐嵐」的直播主聊天、斗內，1年卻連一次約會都沒有，不只被嵐嵐騙了數萬元，還因此罹患憂鬱症。

張男驚覺受騙後，委任律師處理準備提告，但嵐嵐卻神隱，直到張男到成人展堵人，嵐嵐才願意和解。（讀者提供）

▲張男驚覺受騙後，委任律師處理準備提告，但嵐嵐卻神隱，直到張男到成人展堵人，嵐嵐才願意和解。

提感情詐欺　恐難成立

這幾年，直播主以剝皮酒店手法詐財的案例屢見不鮮，擁有超過11萬粉絲的陳姓女直播主，遭一名新加坡籍創業家Jack指控，以業績不夠被公司逼當飯局妹性招待為由，引起Jack惻隱之心，拿15萬元給她當預支宣傳費，結果女直播主拿到錢後卻已讀不回；之後又有一名工程師指控，他為這位女直播主信貸20萬元斗內，直到看了詐騙新聞才驚覺受騙，2人都認為女直播主涉詐欺罪，分別報警處理。

新加坡籍創業家Jack指控，遭陳姓直播主詐財。（翻攝ETtoday官網）

▲新加坡籍創業家Jack指控，遭陳姓直播主詐財。（圖／翻攝ETtoday官網）

刑事局先前大陣仗掃黑，在台灣各地逮捕多名黑幫分子，台北市警方則破獲四海幫一名新竄起的顏姓要角，顏姓男子掏錢投資10名女直播主，跟男網友假裝談戀愛，再以苦肉計方式，騙取男網友的錢財，警方搜索當天共起出250萬元現金贓款。

律師蘇奕全指出，欺騙感情通常不容易構成詐欺，大部分屬於「不合情不合理，但合法」，畢竟法律上的詐欺，要有施用詐術，使對方陷於錯誤的要件，除非是積極的虛構或捏造本來不存在的事實，否則多數的情況都是雙方認知上的差異，而這種差異本來也存在很大的解釋空間。所以律師特別提醒，想要在網路直播找到真愛，匯款前最好還是要三思而行。

嵐嵐Lanlan　小檔案
本名：黃愔嵐
暱稱：嵐色小辣椒
年紀：29歲
身高：165公分
三圍：32D、23、33

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