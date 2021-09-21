美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面

▲鍾沛君議員出遊大秀美背，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者張鈜閔／綜合報導

美女議員鍾沛君中秋連假到台東遊玩，穿著清涼「簍空比基尼」式的背心大秀美背，照片引發網友熱議，直呼「有種轉正面！」

年初剛動完肺腺癌手術的北市國民黨籍議員鍾沛君，曾經擔任過模特兒，擁有170高挑身材，日前她在臉書PO出一系列到台東度假的美照，照片中她穿著一件鏤空的白色比基尼式背心搭配超短熱褲，背對著鏡頭回眸一笑，照片引發熱議。

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不少網友留言直呼「好美麗的風景，好嬌媚的美女！」、「風景景緻但人更美！」、「有膽就轉身過來面對我啊！」、「跪求正面！」、「議員辣喔！」、「太辣了！」

▲鍾沛君議員出遊大秀美背，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲鍾沛君議員出遊大秀美背，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

鍾沛君手術後透過積極運動找回健康和體力，她表示，出院後做過一系列增強心肺功能的運動像是爬山、自行車，一口氣騎個二、三十公里。體力早已比術前更好，日前更是考取到開放性水域潛水員證照。

鍾沛君指出，這段時間常有民眾來訊或來信，說他們面對疾病時的種種恐懼，但自己沒有什麼大道理，只有和家人一起渡過難關的點滴。「世界很大，還有好多等著我的風景。該來訂下一個運動挑戰了！」

▲北市議員鍾沛君日前自曝考取潛水員證照。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

