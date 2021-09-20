　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

記者陳崑福、鄒鎮宇／屏東報導

為了守護台灣防疫，民眾已居家減少外出2個多月，直到近期降級，累積許久的情緒終於在中秋4天連假反撲，全台各大景點湧入大批人潮。其中，墾丁大街在連假的第3天來到3000人次，假期開始至今已累計2萬人次湧入。

▲▼墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光。（圖／記者陳崑福攝）

▲墾丁大街20日湧入3000人。（圖／記者陳崑福攝）

墾丁大街自治會統計，墾丁大街20日人潮湧入3000人，對比19日的8000人已少了5000人；另外，包含第一天的9000人，目前連假3天已累計2萬人湧入墾丁大街。

▲▼墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼墾丁大街現場情況。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲▼墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光。（圖／記者陳崑福攝）

屏東縣政府呼籲，疫情警戒仍未解除，請同為防疫把關，中秋連假這2天，人車分流因前疫情降級後調整管制時間從晚間7時至10時，這2天假期有感人流有漸增之趨勢，因此20日提早30分鐘進行管制，時間將由晚間6時30分開始至晚間10時，以為因應人潮的增加及維護遊客安全，將請恆春分局及墾丁大街商圈自治會提早於18:30開始管制，且會要求自治會加派人力宣傳防疫措施。

屏東縣政府表示，依據目前防疫規範，請遊客仍需全程戴口罩，適逢中秋連假人潮增多，民眾蒞臨也請體諒並配合現場工作人員的指引，遵守相關防疫規定，你我同島一命，避免疏忽而成為防疫破口。

▲▼墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光。（圖／記者陳崑福攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
謝霆鋒、王菲爆世紀同台　網驚呆：活久見
台灣發財車「全漆藍色」　神秘原因曝光
陳吉仲擬告中國「封殺台灣釋迦」　他連發6文狂嗆：需要補腦
快訊／染疫女學生曾到台中春水堂　這間分店明緊急店休一天
甜美DJ比基尼「直接脫掉」　渾圓形狀全露
快訊／五月天怪獸當爸爸了！中秋節前報喜訊：終於見到妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慶中秋節土地公成得道日　侯友宜至三重同仁宮參拜祈福

快訊／染疫留英女學生曾到台中春水堂　這間分店中秋緊急店休一天

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

高美濕地連2天出現「人形蜈蚣」　人數分流…換管制站塞爆

離譜！葬儀社「燒錯遺體」　民俗專家驚：要靈前下跪、發重誓

台中3C賣場自來水管線破2天沒人修　地下停車場變游泳池引民怨

中壢大石頭庄福德祠慶土地公生　信眾力挺邱奕勝2022選桃園市長

中秋佳節前台南37區公所溫暖獨老　為長者獻上祝福

屏東家扶「FUN心玩桌遊」 打造良好親子關係So Easy

這100%是詐騙！　警方與超商店員攜手攔阻交友詐騙

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

烤肉惡人專挑貴的吃！錢付最少 中秋損友放大絕：可能要先走了

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

慶中秋節土地公成得道日　侯友宜至三重同仁宮參拜祈福

快訊／染疫留英女學生曾到台中春水堂　這間分店中秋緊急店休一天

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

高美濕地連2天出現「人形蜈蚣」　人數分流…換管制站塞爆

離譜！葬儀社「燒錯遺體」　民俗專家驚：要靈前下跪、發重誓

台中3C賣場自來水管線破2天沒人修　地下停車場變游泳池引民怨

中壢大石頭庄福德祠慶土地公生　信眾力挺邱奕勝2022選桃園市長

中秋佳節前台南37區公所溫暖獨老　為長者獻上祝福

屏東家扶「FUN心玩桌遊」 打造良好親子關係So Easy

這100%是詐騙！　警方與超商店員攜手攔阻交友詐騙

以為黑貓要把老鼠叼去當午餐　下秒「親密頭碰頭」驚呆爸

隊友守備在亂、又有男子裸上身跳進球場　江少慶見怪不怪

慶中秋節土地公成得道日　侯友宜至三重同仁宮參拜祈福

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」　曝鼻酸畫面

「我們都敗在自己手裡」洪總感觸很深期待年輕選手成長

73歲「殿堂級歌王」近況曝光！　穿「4年前表演服」現身商演開唱

盧安達飯店英雄原型「支持恐怖主義」　遭判罪名成立

快訊／板橋公寓6樓晚間火警　「她急按電鈴救人」住戶緊急疏散

快訊／染疫留英女學生曾到台中春水堂　這間分店中秋緊急店休一天

李宗賢9局關鍵安斷豪勁紀錄　悍將延長賽4比4逼和

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

台中「抱嬰怪男」找到了！家屬頻道歉

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

8000人擠爆墾丁大街！連假第二天攤販樂了

台南早餐店傳火警　「水煙」滅蟑1送醫

燒錯遺體　專家嚇：要靈前下跪、發重誓

鬧鐘狂響她崩潰　惡鄰居被逮了

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

高美濕地連2天出現人形蜈蚣　農業局回應

南投第一劑BNT+第二劑高端逾2.6萬人登記

男倒臥小巷失去意識　騎士急攔巡警送醫救命

2女大生迷路哭：有人教我走河床

小琉球上萬名遊客登島　警碼頭勸導戴好口防破口

台南中秋禁止大型烤肉活動不群聚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

染疫留英女學生台南足跡曝

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面