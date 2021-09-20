墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

記者陳崑福、鄒鎮宇／屏東報導

為了守護台灣防疫，民眾已居家減少外出2個多月，直到近期降級，累積許久的情緒終於在中秋4天連假反撲，全台各大景點湧入大批人潮。其中，墾丁大街在連假的第3天來到3000人次，假期開始至今已累計2萬人次湧入。

▲墾丁大街20日湧入3000人。（圖／記者陳崑福攝）



墾丁大街自治會統計，墾丁大街20日人潮湧入3000人，對比19日的8000人已少了5000人；另外，包含第一天的9000人，目前連假3天已累計2萬人湧入墾丁大街。

▲▼墾丁大街現場情況。（圖／記者陳崑福攝，下同）



屏東縣政府呼籲，疫情警戒仍未解除，請同為防疫把關，中秋連假這2天，人車分流因前疫情降級後調整管制時間從晚間7時至10時，這2天假期有感人流有漸增之趨勢，因此20日提早30分鐘進行管制，時間將由晚間6時30分開始至晚間10時，以為因應人潮的增加及維護遊客安全，將請恆春分局及墾丁大街商圈自治會提早於18:30開始管制，且會要求自治會加派人力宣傳防疫措施。

屏東縣政府表示，依據目前防疫規範，請遊客仍需全程戴口罩，適逢中秋連假人潮增多，民眾蒞臨也請體諒並配合現場工作人員的指引，遵守相關防疫規定，你我同島一命，避免疏忽而成為防疫破口。

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