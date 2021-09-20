廣州警「跪頸」狠壓騎士！被質疑中國版「我不能呼吸」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州日前發生一起警察用膝蓋「跪頸」狠壓機車騎士脖子的事件。相關影片在網路上流傳後，立刻引起大量討論，有許多人都聯想到美國的「佛洛伊德之死」事件，更有人直指這就是中國版的「我不能呼吸」。

從周圍目擊者拍攝的影片可以看見，警察非常用力的以膝蓋壓住機車騎士的脖子，期間還多次用力加壓，而機車騎士則難以動彈，躺在地面上發出痛苦的哀號聲。

另一名目擊者拍攝的影片則顯示，支援警力到場之後，壓制的警員放開了騎士，但騎士仍未起身，依舊趴在地面上，並且毫無動靜，似乎已失去意識。

▼警員用膝蓋壓著騎士的脖子。（圖／翻攝微博）



事件隨即在網路上引起大量討論，許多網友都認為這已經涉及執法過當，讓人聯想到美國的「佛洛依德之死」事件，更有人直指這就是中國版的「我不能呼吸」。不過，也有網友指出，影片只有壓制的畫面，沒有前因後果，不應直接斷定警員執法過當。

對此，廣州天河警方19日回應，18日下午3時許，天河交警大隊民警在黃埔大道東往西獵德跨線橋底糾正電動車衝紅燈過程中，一名男子不聽勸阻，繼續駕駛電動車強行離開，被民警攔停後擊打民警，「現場民警果斷制止其違法行為，隨後將其控制。接報警後，天河南派出所迅速派員到場處置，將該男子帶回調查。」

天河警方指出，經查，該男子何某（33歲）對其阻礙交警執行職務的違法行為供認不諱。按照相關規定，天河警方依法對違法人員何某處以行政拘留處罰。

天河警方並強調，目前，廣州市正在大力開展摩托車電動車行駛秩序專項整治行動，請廣大市民群眾支持理解配合，共同維護良好的道路交通秩序。

▼支援警力到場，壓制也已解除，但騎士仍趴在地上，似乎已經失去意識。（圖／翻攝微博）

