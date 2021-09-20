鋼彈迷必衝！台灣首度線上「鋼彈路跑」　10月分為2陣營拼里程數

▲《鋼彈路跑GUNDAM RUN TAIPEI》線上路跑10月1日登陸台灣。（圖／主辦提供）



記者林育綾／綜合報導

鋼彈迷最期待的盛事「鋼彈路跑」繼上海、曼谷後，10月起將登陸台灣推出「線上路跑」！粉絲可以自由選擇開跑時間、地點、路線，此次賽事特別設計分為「地球聯邦」、「吉翁公國」2個陣營和不同款物資包，讓大家自己上傳里程數一拼高下。

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▲此次路跑分為「地球聯邦」、「吉翁公國」2個陣營，互拼里程數。（圖／主辦提供）

《鋼彈路跑GUNDAM RUN TAIPEI》即日起至12月31日開放報名，即可選擇陣營，並獲得陣營專屬路跑物資包，跑者可以自由選擇開跑時間、地點與路線，只要憑號碼布序號至活動官網註冊，並於10/1-12/31截圖上傳iOS健康、Google Fit、Google Map或各式跑步app的里程紀錄畫面，就能為支持陣營累計路跑里程，活動官網也將更新兩方陣營跑者的累積總里程數，每人累積里程最高可貢獻10公里。

▲跑者可以自由選擇開跑時間、地點與路線，上傳里程數。（圖／主辦提供）

而此次粉絲最關心的物資包，特別設計「地球聯邦」、「吉翁公國」兩陣營路跑物資包，各有「出擊起跑組」（990元）、「戰鬥性能組」（1,490元）、「光榮永存組」（2,390元）三種組合選擇。

內容除了有機械設定師、大河原邦男老師打造的「鋼彈/薩克浮雕完賽獎牌」外，還有為首次官方授權線上鋼彈路跑設計的「跑者號碼布」、陣營代表標誌的「跑者限定口罩」、聯邦鋼彈與吉翁薩克印花圖樣「陣營頭巾」、精緻轉印鋼彈與薩克圖樣「陣營T恤」、經典初鋼RX-78-2圖樣設計「路跑束口袋」，刺繡臂章搭配白色基地圖樣「飛行外套」等10項物資，讓粉絲珍藏。

▲▼「鋼彈路跑」2個陣營的物資包，各有讓粉絲收藏的紀念物、限定款口罩等。（圖／主辦提供）

凡累計里程超過5公里即可獲得專屬完賽證明，還可獲得鋼彈機械設定師、大河原邦男老師原案設計打造的立體精緻浮雕鋼彈/薩克完賽獎牌，更能抽限定禮。

▲▼完賽證明與獎牌。（圖／主辦提供）