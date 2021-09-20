新店女學生疑遇公車癡漢　他按開門鍵跳車逃跑…司機追到受傷

▲原PO的女兒疑似碰到公車癡漢，圖與本文無關。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市新店一名女學生日前搭乘930號公車要去補習時，疑似遇到一名偷摸屁股的公車癡漢，嚇得她立刻大叫並請司機報警。沒想到，男子先假裝配合，並趁機按下開車鍵逃跑，害追捕的司機摔倒受傷。警方表示，目前已積極調閱監視器畫面偵辦中。

女學生的媽媽在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文，希望女兒的經歷可以提醒他人，別再出現下一個受害者。她說，女兒17日晚間5時許搭乘930號公車要去補習，當時坐在倒數第3排靠窗的位子，隔壁沒坐人，卻隱約感覺後方乘客不時誤觸到她。

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原PO女兒說，當時發現後座的男生把手身過窗戶旁的縫隙，藉此偷摸她的屁股，氣得她轉身詢問「為什麼摸我屁股？」男生也立刻說「我是在撿悠遊卡。」察覺男子行為詭異，女學生立刻去跟公車司機告知，並請對方停車並幫忙報警。

此時，男子走向司機的位置，先說要陪同等待警方到來，下秒卻突然按車門按鈕，衝下公車逃跑。司機見狀馬上跟下車追人，第一時間雖然有抓住男子的包包，但被粗壯的男子掙脫甩掉，司機因此摔倒受傷，男子也逃逸無蹤。

原PO說，她很感謝930號公車的司機，對方手、膝蓋都擦傷，卻還是不斷說「不好意思，我應該要抓住那個男生的」，「也謝謝視明眼鏡的老板出來幫忙，還有同車莊敬的同學幫忙安撫我女兒的情緒」，「最後我想說的是，雖然坐位在很後面，也許監視器拍不到，性騷擾也不見得會成立，但請大家如果衰小遇到這種人的時候，千萬不能忍，因為妳忍一次就有千千萬萬次！」

網友看完紛紛留言，「女兒很勇敢，謝謝不姑息」、「女兒很勇敢！碰到這種就是要反應出來」、「我女兒也是坐930通勤上學！妳的女兒很棒很勇敢！希望那個變態趕快抓到！」「感謝司機先生義勇相助！也謝謝妳把事情說出來讓大家提防」、「希望妹妹沒有因為這樣心情不好或是有陰影，下次不要再遇到了」、「妳把女兒教的很好，很勇敢」。

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