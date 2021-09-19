獨／本來就有合作！徐亨現身連千毅直播間相挺：為了XX而來

記者陳雕文／新北報導

直播主連千毅在網路上擁有高人氣，日前接連出手幫忙鄧佳華、李炳輝等人，原本想和澎恰恰合作但後來不了了之，到了18日，連千毅透露金鐘影帝徐亨主動聯繫尋求合作，但隨即被駁斥此說法，2人說有出入而引發各界關注，徐亨於19日晚間現身連千億位於五股區的直播現場並解釋了。

▲連千毅（左起）與徐亨、最正日文老師長瀨昆妮合照。連千毅表示，會不定期邀約亨哥參與公益、商演。（圖／記者陳雕文攝）

連千毅18日在臉書更新近況，透露徐亨在看了澎恰恰的新聞後，主動聯繫他，對方表示因為景氣不好，工作機會減少，直接影響到家中的生計，加上還有年邁的老母親要養，因此希望可以登上他的直播合作，他一聽馬上答應對方，邀請徐亨加入隔（19）日的直播節目，他大讚對方「亨哥是個睿智的前輩，與你同台是我的榮幸，感恩」。沒想到，徐亨的說法卻與連千毅有出入。

徐亨解釋，「大家都誤會了，誤會可大了！我跟千毅以前早就認識了，跟千毅的大哥們幾乎都是結拜兄弟，而結拜兄弟本來就是互相挺嘛！只是時機點剛好落在澎恰恰的事情之後。」

▲連千毅借徐亨開超跑。（圖／記者陳雕文攝）

徐亨說，這次合作並不是像澎恰恰那樣因為欠債走投無路，完全沒有關係，「我是為了情義而來站台的！壓根不是為了錢，如果我真的需要幫忙，早就跟兄弟（連千毅）借了，他也早就給了，我有門路可以賺錢的，會繼續努力去拚。」

連千毅說，跟亨哥以前也合作過，這次是因為疫情的關係，藝人的演出活動比較少一點，現在大家都聯合在合作嘛，亨哥是金鐘影帝，所以是邀請亨哥還做直播的活動。未來還會不定期再邀約亨哥來合作公益活動。

連千毅對鏡頭喊話，「跟社會上的前輩、大哥、企業主說，如果有晚會、廟會、婚宴，全部都來找我的亨哥，亨哥是主持達人、金鐘影帝，讚！我為我們亨哥來招募商演！謝謝大家，謝謝！」

徐亨聽完開心地說，如果是商演，直接找千毅也OK啦！「他會跟我講，我們倆一起去也是很棒的！感謝大家！」

▼雖然連千毅與徐亨的臉書貼文說法不一，但兩人相見歡。徐亨表示是情義相挺的站台，不是為了錢。（圖／記者陳雕文攝）