神老師為特教「跑386場演講」考績拿乙　校長回應了

▲神老師沈雅琪。（圖／翻攝自神老師神媽咪）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆市長樂國小老師沈雅琪長期幫助特教、弱勢學生，時常請假跑去各地演講，經營的粉專「神老師&神媽咪」也有超過29萬人追蹤，也主動將業配金額再拿去幫助弱勢學童。沈雅琪近日PO文表示，她請假扣薪、自費請代課老師顧班級，最後還是被校方打上「乙等」考績，引起網友熱議。對此，長樂國小校長林維彬也做出回應。

沈雅琪近日在粉專透露，平時是班導師的她，每個週三上午上完課、把作業改完，會自費請代課老師陪學生吃午餐、帶放學，自己則利用下午、學生放學後的時間，到各校進行特教宣導。

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因此，許多學校都會發公文到學校，希望校方可以讓沈雅琪請公假，但此舉卻觸怒前任校長，讓前校長大罵沈雅琪利用他校的公文逼他簽公假單，並說去演講就是想架空校長；此後，沈雅琪都請事假、病假去演講，並自己出代課費用給幫忙的老師。

沈雅琪說，她在上週完成第368場演講，卻也收到「考績乙」的結果，但這一切她都心無波瀾，因為校長換人，她也和新校長說過，希望考績都照規矩走，而新校長也是非常支持。該文PO出後，吸引3.8萬人按讚留言，支持沈雅琪為了教育付出，但在考績上受到的委屈。

對此，長樂國小校長林維彬表示，教師的考績是以出缺席、教學成果來評定，由於沈雅琪的事假、病假合計超過28天，因此考績為乙等；他完全支持沈雅琪的理念跟行為，但規定就是如此，必須依照制度走。

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