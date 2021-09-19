撒200萬約正妹直播主不成！科技男嗆：抹黑平台　17LIVE擬提告

▲正妹直播主apple女孩長相相當甜美。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、陳羿妏／台北報導

台北市一名劉姓科技業高階主管，因喜歡上17LIVE的正妹直播主「apple女孩」，豪撒200萬元「斗內」，讓對方成為月冠軍，並希望對方陪他喝杯咖啡，不料，卻總是被放鴿子；期間另一名「大神」為爭寵，竟在直播中，花錢買跑馬燈辱罵劉男「低能兒、吃屎」等字眼，讓劉男氣得直奔總公司討公道，並提告妨害名譽。對此，17LIVE總公司稍早發出聲明表示，由於劉男曾到公司要求平台維持自己與直播主的關係，否則將會爆料抹黑平台與直播主，因此平台將研擬對劉男提出毀壞名譽、威脅恐嚇等告訴。

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17LIVE平台稍早發布聲明，表示所合作之直播主與用戶兩人私下互動，原已逾越平台規定和能管理範疇，劉姓用戶不斷要求平台出面干涉，要求直播主必須維持跟他互動，先前更以台灣知名上市集團經理和用戶名義，闖入公司，惡意滋事，並多次強烈威脅17LIVE主管要求直播主與他維持關係，否則將片面提供媒體訊息，抹黑平台與直播主。此行徑與抹黑內容實屬惡劣，更涉及對平台的抹黑與造謠，嚴重傷害本平台聲譽，平台將研擬對劉姓人士提出毀壞名譽告訴、威脅恐嚇等告訴。

17LIVE為社群娛樂串流平台，旨在提供社群與串流服務促進大眾間互動，與直播主間為良善合作關係。而該位直播主雖非17LIVE聘雇員工，多年來於從事直播行業從未有不法情事，與所有用戶間互動均非常正常，未曾有任何客訴與市場耳語出現。17LIVE平台本就嚴格要求合作直播主不得有「買主播出去喝咖啡」等情事發生，更不可能應劉姓人士要求直播主配合。

▼另一名男子在直播中購買跑馬燈辱罵劉男。

