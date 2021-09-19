劉櫂豪：選購台東鳳梨釋迦　「行動挺農民」支持國產水果

▲台灣釋迦今年1至8月出口14,672公噸到大陸，產值13.32億。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署19日發布通知稱，今年以來多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧中檢出介殼蟲，20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。對此，民進黨台東立委劉櫂豪19日在臉書呼籲國人，支持國產水果，用行動幫助農民。

劉櫂豪指出，接獲消息後，立即電話聯繫農委會主委陳吉仲，陳主委表示農委會已立即研議多項方案，將促成國內企業、電商平台以實際行動支持台灣農民、積極拓展其他出口國，並表示此次鳳梨和釋迦也會比照今年3月中國打壓鳳梨的協助方案辦理。

劉櫂豪提到，接到很多熱心朋友的來電，說要採購台東的鳳梨釋迦，感謝大家的關心，距離鳳梨釋迦收成還有近兩個月的時間，會積極媒合農民與消費者，一起團結力挺台東農民，相信在農政單位及農民努力下，台灣農產品質值得肯定，台灣農民的努力不容被扭曲。

劉櫂豪強調，對台灣的農產深具信心，政府除了積極拓展多元國際通路外，呼籲國人要支持國產水果，用行動幫助農民，請大家多多選購營養又品質優良台東鳳梨釋迦，全民團結挺農民！

根據農委會公開資訊，以2019年為例，釋迦、蓮霧和鳳梨出口到大陸總金額將近40億，若大陸確定之後都不再進口這些水果，代表台灣每年會損失超過近40億產值。