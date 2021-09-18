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農水署石門管理處住商大樓動工　設置米食文化中心

▲農水署石門管理處住商大樓動工

▲農水署石門管理處住商大樓動工。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為擦亮桃園「米的故鄉」八德區的招牌，桃園市長鄭文燦18出席「農委會農水署石門管理處米食文化中心住商大樓統包工程開工動土儀式」表示，石門管理處於八德區褔興段920地號，規劃興建地上7層、地下2層的住商大樓，預計2023年完工啟用，由市府向石管處租借1樓約130多坪空間，作為米食文化中心，推廣各式米食及稻米文化。

▲農水署石門管理處住商大樓動工

鄭市長指出，農田水利會改制為農田水利署後，他希望屬於農水署水利資產的水利工程能做得更好，普及到所有農業區，而非水利資產部分，能多元活化運用。因此，市府相當支持桃園管理處及石門管理處活化資產，也希望兩處與市府進行更多社會住宅、合作開發、設定地上權等合作，創造更高效益。

鄭市長談到，關於米食文化，八德區為台灣原生水稻發源地，也因石門水庫大圳開發後，灌溉許多良田，讓八德有「米的故鄉」的美名，後來卻因為環境改變，原生米種日漸消失。近年來，市府不僅在八德埤塘公園成功復育原生米種，桃園八德3號良質米更是品質優良，屢屢獲得台灣稻米達人競賽冠軍，還因此有了「八三么香米」的品牌稱號。

農水署副署長陳衍源表示，石門管理處米食文化中心住商大樓完工後，1樓空間將提供市府作為米食文化中心使用，推廣桃園多元豐富的傳統米食文化，而1樓以上樓層，將妥善規劃後出租給醫療診所、產後護理等機構進駐，讓農田水利署除了灌溉本業以外，也可運用活化現有資產，增加農水署各管理處財源，並善盡社會責任。

包括市議員呂淑真、呂林小鳳、蔡永芳、農委會農水署副署長陳衍源、石門管理處長林昆賢、桃園管理處長何明光、市府農業局長郭承泉、八德區長邱瑞朝、財團法人農業工程研究中心董事長呂芳堅均一同出席活動。

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