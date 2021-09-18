廁所日光燈罩「藏詭異光點」！賣場員工連拍5女　貨車司機一眼識破

▲李男在廁所內偷偷放置手機進行偷拍。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名任職於某知名賣場的李姓男子，日前偷偷將手機藏放在天花板的日光燈罩上，以此方式偷拍賣場女員工如廁畫面，誇張的行徑被查獲後，被依法判處拘役70日，得易科罰金。

判決指出，李男在桃園某間知名賣場任職，但他卻於2020年9月某日到同年12月間，基於無故以錄影設備竊錄他人非公開活動，及身體隱私部位之犯意，先後5次將手機開啟錄影模式，並放置在員工廁所內的天花板之日光燈罩上，前後以此方式竊錄5名女員工如廁的非公開活動、身體隱私部位影像，整起事件直到某次，送貨的司機借用該間廁所，察覺天花板有異狀，趕忙通知該店店長，才讓全案因此曝光。

李男被捕後，對於案情坦承不諱，且又有受害者、證人指訴、竊錄檔案畫面翻拍照片10張等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。法官認為，李男利用在該賣場擔任員工的機會，竟在廁所內放置手機，以錄影功能竊錄他人如廁之畫面，此舉已經嚴重侵害個人隱私，且對他人造成心理傷害，行為應予非難。

法官念及，李男犯後坦承犯行，並與其中三名被害人達成調解，當庭給付賠償金額，態度尚可，兼衡其為大學畢業之教育程度、家庭經濟狀況為小康、並無前科等一切紀錄後，依犯竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，共二罪，各處以拘役45日，合併應執行拘役70日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，未扣案之手機一支沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵期價額，另外扣案之記憶卡一張也沒收。