第九輪BNT往下開？桃勤Delta關聯性望出爐　陳時中下午2時說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

桃勤女性工作人員感染Delta病毒，指揮中心已進行全基因定序，釐清與國內群聚或境外移入Delta病毒是否一致，預計今日會有結果，指揮官陳時中下午記者會有望說明。另外，第九輪疫苗將提供民眾接種第一劑BNT，指揮中心會針對各縣市提供校園接種一週使用量來精算，進一步評估是否往下開，究竟未滿65歲的一般民眾是否打得到？下午也有望一併說明。

針對桃勤女員工確診，指揮官陳時中日前表示，初步認為與環境感染比較有關連，不會列在不明感染源。相關接觸者檢驗到目前也都是陰性，研判可以控制、匡列住的可能性相對高，還要後續觀察。

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企業捐贈1500萬劑BNT疫苗已有兩批提前抵台，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於9月9日送達的91萬劑，目前共計到貨184萬劑，並於16日完成檢驗封緘。

第九輪疫苗提供民眾接種第一劑BNT，下週六（9/25）開打。中央流行疫情指揮中心17日結算疫苗平台，有402萬人登記有意願接種BNT疫苗；根據指揮中心原本劃第九輪可打BNT對象為「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」等三類，也不排除向下加開第九類對象的年齡層。

實際第九輪開放人數有多少？莊人祥昨表示，今（18）日會針對各縣市提供校園接種一週使用量來精算，進一步評估是否往下開。而增開對象以第九類（高風險慢性疾病者等）優先，從未滿40歲者依年齡往下，等第九類民眾都接種完畢之後，才會評估開放未滿65歲的一般民眾施打。