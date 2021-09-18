快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里成大型停車場

▲國3南下大溪到龍潭「紫爆」。（圖／翻攝高公局即時影像）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（18日）是中秋連假的第一天，根據高公局資料，國道三號南下62K大溪到68K龍潭路段，今上午7時14分許出現「紫爆」，時速僅18公里，成為大型停車場。而稍早國道一號南下69K楊梅到71K高架楊梅端路段也「紫爆」，時速一度僅16公里。

▼國3南下大溪到龍潭「紫爆」。（圖／翻攝高公局即時影像）



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交通部表示，本次中秋連假是疫情調降後之第一個連續假期，研判中秋節將有返鄉過節及出遊旅次需求，考量民眾因應疫情發展有自行開車情形，預估高速公路運輸尖峰南向集中於連假第1、2日上午時段，北向集中於連假第3、4日下午時段。

高公局表示，今日國道車多路段包括楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、圓山－大華系統、三鶯－關西、烏日－霧峰系統、南港系統－坪林等六大路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

今日國道疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口，以及國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼國3南下大溪到龍潭「紫爆」。（圖／翻攝高公局網站）



▲▼中秋連假首日疏運措施、連假每日壅塞路段及時段。（圖／高公局）

