iPhone「訊號鬼飄」定位協尋竟是卡在排氣管　貓眼瞪著看妹子笑了

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第二分局南門派出所警員王嘉永及蘇嘉洲日前擔服值班及巡邏勤務時，一名女子神情慌張地跑進派出所，表示他的蘋果手機遺失，希望警方能協助調閱周邊監視器，最後眾人根據手機定位訊號，卻在女子機車排氣管上發現女子手機，讓女子破涕為笑。

▲民眾手機遺落卡在自己機車排氣管，所幸開啟定位，警方熱心警助尋回 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾手機遺落求助南門警所，最後成功尋回 。（圖／記者翁伊森翻攝）

員警先安撫該名女子情緒，了解原因才知道女子市區準備返家時，發現放置口袋內的手機遺失，研判是騎車時不慎掉出，於是返回沿路尋找，但遲遲未發現手機蹤影，只好利用蘋果手機內建「尋找我的iPhone」功能定位手機，發現訊號不斷移動至南門圓環附近，擔心遭有心人士侵占，急忙跑到旁邊派出所尋求警方協助。

▲民眾手機遺落卡在自己機車排氣管上 。（圖／記者翁伊森翻攝）

員警請女子利用開啟手機功能所發出的定位提示聲響，並協助女子於派出所及圓環周遭仔細地反覆尋找，就在大夥尋找將近20分鐘後，現場員警竟發現女子的手機就「卡」在她機車的排氣管上，定位訊號也就是跟著她機車行駛路線不斷移動的。女子眼看自己手機並未遺失，這才破涕為笑、欣喜若狂的向警方表達感謝，對於自己的疏忽而造成警方的困擾，自覺非常不好意思，所幸警方的熱心協助才讓她順利找回手機。