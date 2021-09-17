妻被好友兒子搶走！他8年後突然想到　拿木棍怒打友人頭…下場出爐

▲曾姓男子想起多年前妻子被好友的兒子搶走，竟拿木棍暴打對方頭部。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中曾姓男子在黃姓友人家中玩象棋，過程中他突然想起自己的妻子7、8年前被黃男的兒子搶走，氣得走回車上拿木棍，並回到黃男住處，下秒拿木棍朝黃男頭部猛揮擊3下，造成黃男頭部重傷，所幸送醫後並無大礙。一審法官審理後，依殺人未遂罪嫌將曾判刑5年6個月，他不服提出上訴，二審法官認為他無殺人犯意，改依重傷害未遂罪判刑2年6個月。

判決書指出，曾男2020年4月1日清晨6時許與黃男在黃男母親開設的雜貨店飲酒後，見到黃男在店內與周姓、康姓、洪姓友人等玩象棋時的開心模樣，突然想起黃男的兒子過去介入他的婚姻而怒氣攻心，隨即衝回車上拿木棍返回該雜貨店，並朝黃男頭部暴打3下，導致黃男臉部撕裂傷、頭皮撕裂傷、腦震盪、右眼眼窩腫脹併結膜炎等。

事發當下，在場所有人嚇壞報警，而周男、洪男見狀也上前制止，曾男才罷手，而警方到場後，將黃男送醫，並扣得曾男遺留在現場的木棍。一審法官審理後，則依殺人未遂罪將曾男判刑5年6個月，但他不服提出上訴。

曾男表示，他跟黃男並沒有重大糾紛，只是因為7、8年前黃男兒子搶走他老婆，他去找黃男談時，對方又不太理會，當天喝了酒後又想起此事，一時氣憤才會動手，而黃男事後也證稱，他跟曾男是同村的，認識十幾年，並沒有嫌隙。

二審法官審理後認為，曾男與黃男的兒子發生感情糾紛，但當時也未造成嚴重的衝突及仇怨，況且整件事也與黃男沒有直接關係，又距離當時事件已有7、8年之久，曾男是否只因為多年前的陳年往事而萌生剝奪黃男生命殺人故意，不無疑義。

另外，黃男當時送醫後進行清創縫合手術，也於當天就出院等，而診斷證明書也可看出，黃男傷勢並非嚴重，也難認曾男有致他於死的意圖，最終撤回一審判決，改依重傷害未遂判曾男2年6個月徒刑。