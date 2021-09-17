美前國安顧問：聯合國大會2758號應給台灣參與空間

▲美國前國安顧問歐布萊恩。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

第76屆聯合國大會開議，台灣持續遭排除。美國前國安顧問歐布萊恩今天表示，聯大2758號決議僅處理中國席位問題，既不涉台，也未在聯合國內制定「一中」政策，故應確保台灣參與空間。

歐布萊恩（Robert O’Brien）在前總統川普（Donald Trump）任內擔任白宮國安顧問，他今天出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）2021年度研討會，對一系列美台相關議題發表個人看法。

歐布萊恩表示，2758號決議是項技術性決議案，關乎誰能坐在「中國席位」，並不涉及台灣在國際組織取得觀察員地位，也未在聯合國體系內制定「一中」政策。外界之所以會如此認為，「是因為中國非常擅長做大外宣」。

談到台灣遭聯合國排除長達50年，歐布萊恩大抱不平。他說：「我們在談的國家，可是世上數一數二的偉大民主政體，是印太區域民主領頭羊之一。（台灣）具地緣政治重要性，為全球第19大經濟體，也是多數全球運轉所需先進晶片的代工廠。」

歐布萊恩接著說，台灣是非常重要的國家，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期以來就是抗疫領袖之一，因應疫情方式相當有效。台灣過去也成功因應其他源自中國的傳染病，包括SARS、禽流感和豬流感等。

除抗疫有成，歐布萊恩說，當中國在COVID-19疫情之初把對個人防護設備（PPE）供應鏈的控制當成籌碼時，台灣除捐贈數十萬片口罩給美國醫療院所外，也援助給白宮，讓國安會人員能夠配戴。

歐布萊恩指出，世界能受益於台灣專業知識，不論是民航、衛生或國際勞工議題，都應確保台灣在相關組織與聯合國內有參與空間。他強調：「這既不會改變2758號決議下中國席位掌控問題，也不會改變美國『一中』政策。」

聯合國大會1971年通過2758號決議，恢復中華人民共和國政府在聯合國一切權利，承認其政府代表是聯合國的唯一正當性代表。但美國部分國會議員主張，2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。

除歐布萊恩外，美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）8月31日出席由外交部與遠景基金會合辦的「凱達格蘭論壇」時，也做出類似表態。

今天出席GTI年會另一場討論的華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）呼應指出，2758號決議和台灣沒關係，它關乎的是中華人民共和國在聯合國代表「中國」，並未觸及台灣未來參與。

葛來儀表示，北京試圖扭曲2758號決議的意涵，就她所知，美台雙方官員都在思考此事。她說，台灣擁有廣泛專業知識，應要在許多聯合國機構與國際組織中做出貢獻，這樣不只能保護台灣自己人民，也能促進人類社會的進步。