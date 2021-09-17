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瘋電影／比得兔兔　被設定為反派而負氣離家的比得兔

文／賴賴

▲▼比得兔兔。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這次電影除了強調在城鄉差距的都市兔與鄉村兔的思想差異，在藝術家與資本家的價值觀也凸顯了強大的不同，鄉村思考的純樸簡單對比了都會複雜的快速創造利益的殺傷力，有許多無關對錯，就是價值觀取捨上的拿捏，很適合小朋友一起面對長大的成人社會，利弊得失，整部電影流暢好看。

非常喜歡一堆不同兔子的語言口音與傻氣，金錢固然非常非常重要，但是屏除親情友情的珍貴而取利益，則富有的樣貌底下一文不值，這是電影想要傳遞的訊息，不要放棄那些我們與生俱來最珍貴的純真無害與善良。

決定自己成為好人或壞人，有時候是一念之間的事情而已。


片　　名：比得兔兔
英文片名：Peter Rabbit™ 2: The Runaway
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2021-09-17
片　　長：94分鐘
導　　演：威爾古勒(Will Gluck)
演　　員：羅絲拜恩(Rose Byrne) 、 多姆納爾格里森(Domhnall Gleeson) 、 瑪格羅比(Margot Robbie) 、 黛西蕾德莉(Daisy Ridley) 、 伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki) 、 戴蒙賀里曼(Damon Herriman) 、 詹姆斯柯登(James Corden) 、 大衛歐洛沃(David Oyelowo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

全世界最可愛的小流氓回來了！在全新的《比得兔兔》中，碧（蘿恩拜斯 飾演）與小麥（多姆納爾格里森 飾）和這群人見人愛的兔子們在費了九牛二虎之力後，組成了一個臨時的家庭。

即便比得（詹姆斯柯登 飾）盡了最大的努力，希望能夠在這個家中成功扭轉自己調皮搗蛋且愛胡鬧的形象，似乎卻還是不被大家領情，始終無法撕下外界對他愛惡搞的標籤！就在比得體驗過一次花園外的世界後，他意外地發現原來自己的幽默風趣竟是能被外界所接受……

他毅然決然決定離家北漂，跳出舒適圈做一隻勇敢的兔子！就當他的家人們正頂著全部的風險在外奔波尋找他時，比得需要在這趟旅程中，了解自己究竟想要成為什麼樣的兔子！

▲▼比得兔兔。（圖／yahoo）

▲沒有心機，單純的眼神。

▲▼比得兔兔。（圖／yahoo）

▲大文化公司看上兔媽的作品，想要用力宣傳。

▲▼比得兔兔。（圖／yahoo）

▲被帶壞的比得兔，被陷害變成壞兔。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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