　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／綠騎士　作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

文／賴賴

▲▼綠騎士。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

童話故事起手式的電影手法，整部電影以章節段落敘事，表演方式類似莎士比亞的對白設計，整體質感有一定程度的文學氣息，電影流暢無冷場，在劇本內涵設定屬於大學以上的文青適合閱讀，結局後有些回甘後韻可以細細品味。

非常喜歡這種以簡單事件出發設定，來推進故事複雜進展的劇本安排，雖然單一直線思考，卻有留白處得以細細品味，在每個橋段過程中，考驗著人性面對挫折的立場和態度，直到最後生死關頭考驗誠信與宿命，如果給你重新來過，你還會這麼下決定嗎？英雄不是人人無懼生死，智者肯定不逞匹夫之勇，很喜歡這部成人童話故事，好看。

在騎士精神中五角星象徵著虔誠、慷慨、善行、貞潔、友誼。整段冒險旅程正是考驗著這五項騎士精神，而綠騎士幾乎無一及格，也正因如此在他擔任國王的過程中，再一次備受考驗，電影寓意頗深遠，最好做點功課再看，會更有收穫。可參考《高文爵士與綠騎士》原著。

片　　名：綠騎士
英文片名The Green Knight
類　　型：冒險、奇幻、劇情
上映日期：2021-09-10
片　　長：130分鐘
導　　演：大衛羅利(David Lowery)
演　　員：戴夫帕托(Dev Patel) 、 艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander) 、 喬爾埃哲頓(Joel Edgerton) 、 拉爾夫伊尼森(Ralph Ineson) 、 莎莉塔喬杜芮(Sarita Choudhury) 、 西恩哈里斯(Sean Harris) 、 貝瑞科漢(Barry Keoghan)
國　　家：愛爾蘭、加拿大、美國
語　　言：英語
發行公司：采昌


劇情大綱

一年前的挑戰，一年後的約定
亞瑟王與圓桌騎士，在宮殿中歡慶聖誕節，一名綠騎士（拉爾夫伊內森飾演）闖進大廳，一手拿著冬青、一手拿著斧頭，揚言向亞瑟王的眾騎士挑戰，看現場哪位騎士敢用斧頭砍下他的頭顱。亞瑟王的姪子高文爵士（戴夫帕托飾演）挺身而出，砍下綠騎士的頭。沒想到綠騎士竟舉著被砍下的頭顱，要求高文爵士在隔年聖誕節，必須回到綠教堂找他，並接受他的回砍…。一年後，為了兌現承諾並遵守騎士精神，高文爵士踏上了這段驚心動魄的旅程…。

▲▼綠騎士。（圖／yahoo）

▲綠騎士說誰傷害我一年後我就傷害誰。

▲▼綠騎士。（圖／yahoo）

▲女友生下自己的孩子卻被拋棄無法成為王后，女人眼睛要擦亮點。

▲▼綠騎士。（圖／yahoo）

▲拿到斧頭要來還給綠騎士。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
至親打完AZ中風「不到半個月身亡」　男星崩潰暴瘦：他是第2個
男星突放送「18公分G凸照」！　IG狂開黃腔曝肉慾性癖…粉絲
幼兒園老師Ct值嚇人！專家：小孩回家傳給阿公阿罵　後果不堪設
新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵
才剛贈台40萬劑AZ　波蘭外交部長：台灣是中國的一部分
快訊／中和某國小1學童疑染疫　全校停課3天
「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／綠騎士　作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

瘋電影／綠騎士　作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

台積電南進高雄　五輕舊址打造7奈米重鎮

萌企鵝玩具泡水變「詭異鳥人」！　主人一看被噁心到哭

台南奇美博物館新去處！「千層蛋糕界LV」進駐　最快9月中開幕

理科太太IG遭疑影射尪「缺席找理由」　台美分隔8個月獨守4歲兒

瘋電影／綠騎士　作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　消失1個月曝近照認不出：這誰呀

各大電商有望適用五倍券！　兌換細節5大QA一次看

痛失國寶！布袋戲大師鍾任壁辭世　享耆壽90歲

貨車「忘拉手煞車」倒退嚕4秒連撞雙B　司機放棄慢慢追

美「破4000萬確診」近65萬人死亡！　染疫人口占全國12％

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

名家熱門新聞

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

超市火鍋肉片變出5道美味料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

落健生髮水的效果及風險

10道你非吃不可的蝦料理(上)

不要讓報Paper成為沈重的負擔

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

史上最悲慘的殺父慘案

電話費爆了？試試五大網路電話！

情慾強烈的亂倫血緣

杜蕾斯女孩小予　拍比基尼照好辣

更多熱門

相關新聞

以愛為名的暴力誰都禁不起

以愛為名的暴力誰都禁不起

小春（土屋太鳳 飾）是一個在市政府工作的普通職員，她在一夜之間經歷了接二連三的不幸，祖父病倒被送進醫院，父親因醉酒駕駛被捕，自己的家竟起火，之後更發現自己的戀人和同事有外遇。面對這樣的打撃，某天她遇上了一位育有一女的完美男士大悟(田中圭 飾)後，生活開始有了轉變。然而看似幸福的背後，卻有著難以預料的可怕事情即將發生。

食物有神批評改變美食運

食物有神批評改變美食運

孩子是未來的希望尤其打怪超強　

孩子是未來的希望尤其打怪超強　

藥物實驗造成傷害警察保護權勢

藥物實驗造成傷害警察保護權勢

美麗的愛情故事總是悲傷結局

美麗的愛情故事總是悲傷結局

關鍵字：

瘋電影綠騎士賴賴戴夫帕托(Dev Patel)艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

快訊／不只板橋！中和某國小1學童疑染疫

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

白露雙颱共舞？璨樹最快今生成　恐侵台時間曝

幼兒園基因定序今出爐　醫給1提醒

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面