瘋電影／綠騎士　作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

文／賴賴

瘋言瘋語：

童話故事起手式的電影手法，整部電影以章節段落敘事，表演方式類似莎士比亞的對白設計，整體質感有一定程度的文學氣息，電影流暢無冷場，在劇本內涵設定屬於大學以上的文青適合閱讀，結局後有些回甘後韻可以細細品味。

非常喜歡這種以簡單事件出發設定，來推進故事複雜進展的劇本安排，雖然單一直線思考，卻有留白處得以細細品味，在每個橋段過程中，考驗著人性面對挫折的立場和態度，直到最後生死關頭考驗誠信與宿命，如果給你重新來過，你還會這麼下決定嗎？英雄不是人人無懼生死，智者肯定不逞匹夫之勇，很喜歡這部成人童話故事，好看。

在騎士精神中五角星象徵著虔誠、慷慨、善行、貞潔、友誼。整段冒險旅程正是考驗著這五項騎士精神，而綠騎士幾乎無一及格，也正因如此在他擔任國王的過程中，再一次備受考驗，電影寓意頗深遠，最好做點功課再看，會更有收穫。可參考《高文爵士與綠騎士》原著。

片 名：綠騎士

英文片名The Green Knight

類 型：冒險、奇幻、劇情

上映日期：2021-09-10

片 長：130分鐘

導 演：大衛羅利(David Lowery)

演 員：戴夫帕托(Dev Patel) 、 艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander) 、 喬爾埃哲頓(Joel Edgerton) 、 拉爾夫伊尼森(Ralph Ineson) 、 莎莉塔喬杜芮(Sarita Choudhury) 、 西恩哈里斯(Sean Harris) 、 貝瑞科漢(Barry Keoghan)

國 家：愛爾蘭、加拿大、美國

語 言：英語

發行公司：采昌



劇情大綱

一年前的挑戰，一年後的約定

亞瑟王與圓桌騎士，在宮殿中歡慶聖誕節，一名綠騎士（拉爾夫伊內森飾演）闖進大廳，一手拿著冬青、一手拿著斧頭，揚言向亞瑟王的眾騎士挑戰，看現場哪位騎士敢用斧頭砍下他的頭顱。亞瑟王的姪子高文爵士（戴夫帕托飾演）挺身而出，砍下綠騎士的頭。沒想到綠騎士竟舉著被砍下的頭顱，要求高文爵士在隔年聖誕節，必須回到綠教堂找他，並接受他的回砍…。一年後，為了兌現承諾並遵守騎士精神，高文爵士踏上了這段驚心動魄的旅程…。

▲綠騎士說誰傷害我一年後我就傷害誰。

▲女友生下自己的孩子卻被拋棄無法成為王后，女人眼睛要擦亮點。

▲拿到斧頭要來還給綠騎士。

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