瘋電影／刺客密令　童養女殺手為養父報仇

文／賴賴



瘋言瘋語：

雖然是老梗，不過MaggieQ俐落的身手滿足動作片的武術需求，而大量的近身擒拿有別於男性演員的拳打腳踢，果然適合上了年紀的養父和女性施展，職業殺手的氛圍到位，即使屬於老梗電影，打發時間還是很可以的。

視覺來到越南有新鮮感，而復仇追殺黑幫武打，都有一定程度的武術設計，猶如電玩的一人闖關而且還是女性，善用環境道具來增加動作豐富感，有點成龍的味道，整體感是不錯看的。

片 名：刺客密令

英文片名：The Protege

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2021-09-10

片 長：01時49分

導 演：馬丁坎貝爾(Martin Campbell)

演 員：Maggie Q(Maggie Q) 、 山繆傑克森(Samuel L. Jackson) 、 米高基頓(Michael Keaton) 、 勞勃派屈克(Robert Patrick)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

安娜（Maggie Q 飾）兒時被傳奇刺客穆迪（山繆傑克森 飾）所救，並接受他的訓練，成為世界頂尖的契約殺手。

某天，穆迪遭到不明人士殺害，把他視為父親的安娜誓言要找出幕後黑手血債血償，並循線找到神祕殺手林布蘭（米高基頓 飾），與其展開一場致命的貓捉老鼠遊戲。然而，隨著真相逐漸明朗，安娜和林布蘭的關係也變得更加複雜……。

▲養父總是在最需要幫助的時候出現。

▲美色煞到對手殺手，先禮後兵。

▲男性顏質擔當，和女殺手一夜情之後，會放棄殺對手嗎?

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