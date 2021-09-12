　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／刺客密令　童養女殺手為養父報仇

文／賴賴

▲▼刺客密令。（圖／yahoo）


瘋言瘋語：

雖然是老梗，不過MaggieQ俐落的身手滿足動作片的武術需求，而大量的近身擒拿有別於男性演員的拳打腳踢，果然適合上了年紀的養父和女性施展，職業殺手的氛圍到位，即使屬於老梗電影，打發時間還是很可以的。

視覺來到越南有新鮮感，而復仇追殺黑幫武打，都有一定程度的武術設計，猶如電玩的一人闖關而且還是女性，善用環境道具來增加動作豐富感，有點成龍的味道，整體感是不錯看的。

片　　名：刺客密令
英文片名：The Protege
類　　型：動作、懸疑/驚悚
上映日期：2021-09-10
片　　長：01時49分
導　　演：馬丁坎貝爾(Martin Campbell)
演　　員：Maggie Q(Maggie Q) 、 山繆傑克森(Samuel L. Jackson) 、 米高基頓(Michael Keaton) 、 勞勃派屈克(Robert Patrick)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

安娜（Maggie Q 飾）兒時被傳奇刺客穆迪（山繆傑克森 飾）所救，並接受他的訓練，成為世界頂尖的契約殺手。

某天，穆迪遭到不明人士殺害，把他視為父親的安娜誓言要找出幕後黑手血債血償，並循線找到神祕殺手林布蘭（米高基頓 飾），與其展開一場致命的貓捉老鼠遊戲。然而，隨著真相逐漸明朗，安娜和林布蘭的關係也變得更加複雜……。

▲▼刺客密令。（圖／yahoo）

▲養父總是在最需要幫助的時候出現。

▲▼刺客密令。（圖／yahoo）

▲美色煞到對手殺手，先禮後兵。

▲▼刺客密令。（圖／yahoo）

▲男性顏質擔當，和女殺手一夜情之後，會放棄殺對手嗎?

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
北市上午「無風無雨」停班課失策？　柯文哲解釋了
高雄公務員「月領7萬」上班追劇　遭檢舉還嗆：相堵會到
快訊／璨樹豪、大雨擴12縣市！　午起暴風圈籠罩北台灣
塔利班「斬首阿富汗士兵」畫面曝　6人歡呼下秒揮刀
「璨樹」路徑可維持最大強度！　鄭明典示警：北台灣防備
澎恰恰債主超硬背景曝光！欠錢的都「企業大咖」
納悶「有颱風？」台北人喊無感　網曝1時間點：別立旗

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／刺客密令　童養女殺手為養父報仇

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

瘋電影／刺客密令　童養女殺手為養父報仇

萬安演習15日登場　防疫考量不管制交通、不疏散避難

湖口養豬場查獲2桶廚餘　還沒吃下肚…罰款5萬元起跳

璨樹颱風影響宜蘭今停收運垃圾　國5平原線午後禁大型車

打完AZ呼吸困難「癱軟、四肢麻痺」　她痛哭：想拿水但站不起來

她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」

中秋必備「雙機」9270元→6888元！清淨機＋電烤盤　舒服在家大口吃烤肉

食蟹獴呆萌望向鏡頭照片曝！　專家揭被偷拍了：稀有、隱密逃不掉

惡駕駛假裝配合攔檢...突催油門落跑！重罰18萬吊銷執照

接種第2劑AZ疫苗3天後亡！82歲翁「腎衰竭」無法排尿　疑心肌梗塞

油漆工懷疑胞妹食物「被加料」　持西瓜刀殺傷胞妹母子

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

名家熱門新聞

夢到貓咪代表什麼意思呢？

童養女殺手為養父報仇

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

拓也哥，證實台灣病入膏肓

超市火鍋肉片變出5道美味料理

10道你非吃不可的蝦料理(上)

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

當過去和未來不再重要時珍惜當下

作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

當過去和未來不再重要時珍惜當下

當過去和未來不再重要時珍惜當下

《脫稿玩家》 故事描述一個銀行小職員 - 蓋伊 (萊恩雷諾斯) 日復一日年復一年做著無聊的工作，過著樸實無華的生活，直到有一天他突然發現自己是一個暴力電玩中可有可無的配角，他想要突破現狀，但這個動作竟讓整個遊戲大變調，除了要挑戰層層關卡，還要拯救世界，更重要的是否能從C咖一躍成A咖呢？

Maggie Q爆模特兒界「恥辱之牆」

Maggie Q爆模特兒界「恥辱之牆」

作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

以愛為名的暴力誰都禁不起

以愛為名的暴力誰都禁不起

食物有神批評改變美食運

食物有神批評改變美食運

關鍵字：

瘋電影刺客密令賴賴Maggie Q(Maggie Q) 山繆傑克森(Samuel L. Jackson)米高基頓(Michael Keaton)

讀者迴響

熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

LIVE／璨樹又開眼「豪雨紫爆」

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」

五熊靠「小鬼送的傘」認定老公！交往4個月閃婚過程超玄

妻約同事「每週1震」　綠帽夫樂直擊

女星欠千萬被圍堵崩潰大哭：大家一起死！

34歲網紅直腸癌逝　最後身影曝光引淚崩

越喜歡你越冷漠的3大星座！

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

女大生80元買假鑽戒扮名媛！　蹭吃喝過21天

快訊／11點過後風雨增強　侯友宜洩周一停班課機率

更多

最夯影音

更多
開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方
剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面