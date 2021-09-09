瘋電影／脫稿玩家　當過去和未來都不再重要時珍惜當下

文／賴賴



瘋言瘋語：

超好看的啦，除了娛樂效果極佳，視覺感官都是線上遊戲真人演出，加上劇本實在太強大了，轉折再轉折，笑點之後又高潮迭起，節奏緊湊場景豐富，單就把線上遊戲置入影片中就超加分，當人類自己可以變成遊戲角色扮演時，內涵不斷往上疊，而到最局還有大驚喜，難怪評價如此之高的五顆星好作品。

這個題材的選擇實在非常適合這個時代的年輕人，所有的語言話術與程式設計師，老闆角度和線上遊戲人物的多重不同角度衝突對立與人性與電腦對比，果然就是要有躁症的萊恩雷諾斯來詮釋才能如此恰到好處，不但好笑還言之有物，同時英雄存在都必須有美人相襯，英雄才有意義，整部電影說天說地，一定要想辦法去看這部電影，太澎湃了。

近期內應該說是今年度內看到最好的電影作品。











片 名：脫稿玩家

英文片名：Free Guy

類 型：動作、喜劇

上映日期：2021-08-12

片 長：01時55分

導 演：薛恩李維(Shawn Levy)

演 員：萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds) 、 茱蒂康默(Jodie Comer) 、 塔伊加維迪提(Taika Waititi) 、 烏特卡什安邦德卡爾(Utkarsh Ambudkar) 、 李利萊爾豪艾里(Lil Rel Howery) 、 喬凱瑞(Joe Keery)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

《脫稿玩家》 故事描述一個銀行小職員 - 蓋伊 (萊恩雷諾斯) 日復一日年復一年做著無聊的工作，過著樸實無華的生活，直到有一天他突然發現自己是一個暴力電玩中可有可無的配角，他想要突破現狀，但這個動作竟讓整個遊戲大變調，除了要挑戰層層關卡，還要拯救世界，更重要的是否能從C咖一躍成A咖呢？

▲每天日復一日的腳色呈現，而且還永遠死不了的樣板演員，不可能有自己的思想。



▲卻因心中暗戀的女性腳色出現，而整個脫稿演出。

▲程式設計人員不能接受資本家一味想賺錢，罔顧玩家權益和遊戲設計初衷，惡性侵占還理所當然。

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