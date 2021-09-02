瘋電影／變調的灰姑娘　以愛為名的暴力誰都禁不起

文／賴賴

瘋言瘋語：

嫁雞隨雞嫁狗隨狗，這真是灰姑娘的最真寫照，一直以為貧窮女找到富豪男，正是麻雀變鳳凰，一輩子不愁吃穿，只要唯唯諾諾的就能度過生活，這部電影劇本實在寫得好，首先是導演敘事手法流暢，全片無冷場，過程驚訝不斷，好看。

不過透過電影看到進入新家庭，新媽媽以「打不過他們就加入他們」的求生法則來加入家庭價值觀，有了新的體悟，沒有是非對錯，只有加入或不加入，這確實是一個非常震撼的反思設定，不論對錯，但確實是一個方法，而且朝夕相處的教育小孩，真的是一個非人的工作，萬一小孩是惡鬼來投胎的話。

結局有驚喜，嚇到最高點。

片 名：變調的灰姑娘

英文名稱：The Cinderella Addiction

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2021-08-27

片 長：01時54分

導 演：渡部亮平(Ryohei Watanabe)

演 員：土屋太鳳 、 田中圭(Kei Tanaka)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱

小春（土屋太鳳 飾）是一個在市政府工作的普通職員，她在一夜之間經歷了接二連三的不幸，祖父病倒被送進醫院，父親因醉酒駕駛被捕，自己的家竟起火，之後更發現自己的戀人和同事有外遇。面對這樣的打撃，某天她遇上了一位育有一女的完美男士大悟(田中圭 飾)後，生活開始有了轉變。然而看似幸福的背後，卻有著難以預料的可怕事情即將發生。

▲灰姑娘嫁給開業醫師，從此不必擔心挨餓。

▲孩子的同學摔死，死因為何？

▲失手打了女兒後被丈夫趕出家門厭世。

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